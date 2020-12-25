رغم تصريحات كلوب.. أول تحرك من صلاح للرحيل عن ليفربول

كتب: ضياء السقا

قالت تقارير إعلامية، إن النجم المصري محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي، يستعد للرحيل عن صفوف الريدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكر موقع "كالتشيو ميركاتو"، أن رامي عباس، وكيل أعمال صلاح، يعمل حاليا لنقل النجم المصري خارج ملعب "أنفيلد" (معقل ليفربول)، لكي ينضم لأحد الأندية خلال الموسم المقبل.

وأضاف الموقع نقلا عن شبكة "90min" الفرنسية، أن صلاح يفضل الانتقال إلى برشلونة أو ريال مدريد خلال الفترة القادمة.

ويأتي ذلك رغم تصريحات مدرب ليفربول، يورغن كلوب، إن هدافه محمد صلاح، يستمتع بوقته في إنجلترا ولا يخطط للرحيل.

وكان صلاح، صرح لجريدة آس الإسبانية عن إمكانية لرحيله لإسبانيا: "ريال مدريد وبرشلونة فريقان كبيران.. لا نعرف أبدا ما سيحدث في المستقبل، لكن حاليا كل تركيزي مُنصب على الفوز بالدوري ودوري أبطال أوروبا مجددا رفقة فريقي، سؤال صعب، لكن حاليا بإمكاني القول بأن كل شيء في يد النادي. بالطبع أريد تحطيم الأرقام هنا في ليفربول، وأكرر أريد تحطيم كافة الأرقام، لكن كل شيء في يد إدارة النادي بشأني".

وقال صلاح للصحيفة الإسبانية:" شعرت بإحباط شديد بسبب عدم ارتداء شارة القيادة أمام ميتييلاند، ولكن في النهاية هذا هو قرار المدرب يورجن كلوب وأنا أقبله".

وفي وقت سابق، كشفت شبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، أن هناك اتصالات بين ممثلي صلاح وإدارة ريـال مدريد، لبدء التفاوض على ضم نجم ليفربول، وهذا ما أكده أحد الأشخاص المقربين من الفرعون.

أكدت الشبكة الإسبانية، أن صلاح، يتطلع لإرتداء قميص ريال مدريد في المستقبل، بعد رحيله عن ليفربول الإنجليزي.

وأكملت، أن مستقبل صلاح سيكون محل شك مع ليفربول بعد نهاية الموسم الجاري، لكن في الوقت نفسه لا حديث ولا قرار عن رحيله إلى من بوابة إدارة الريدز.

واختتمت، أن ريال مدريد تقدم بعرض سابق لضم نجم ليفربول، لكن إهتمام المرينجي بالتعاقد مع الملك المصري خلال الوقت الحالي أكثر من الماضى.

ويرتبط الدولى المصري محمد صلاح بعقد مع ليفربول، يمتد حتي يونيو 2023.

وسبق وأن أكدت تقارير إعلامية، أن برشلونة الإسباني يرغب في التعاقد مع صلاح.

وكشف سجاك سوارت، وكيل الأعمال وأسطورة أياكس أمستردام الهولندي، عن رغبة مواطنه رونالد كومان مدرب برشلونة في ضم صلاح إلى صفوف البارسا.

وأضاف سوارت في تصريحات نشرتها صحيفة "ديلي إكسبريس": "أعرف أن كومان يريد محمد صلاح، وأعلم أن صلاح يرغب فى الرحيل".

وتابع: "لا أستطيع الكشف عن ذلك، ولن أخوض فى أى تفاصيل أخرى، لكن صدقنى فقط أننى أعرف".

وتأتي رغبة كولمان في التعاقد مع صلاح، كتعويض للنجم الأرجنتين ليونيل ميسي، والذي سيرحل العام المقبل، بعد مسيرة استمرت 20 عاما.

وكان موقع "كالتشيو مريكاتو" الإيطالي، قد كشف في وقت سابق، أن أندريا بيرلو المدير الفني الجديد ليوفنتوس، وضع صلاح ضمن حساباته من أجل ضمه لصفوف الفريق، بشرط توافر الأموال فى خزينة "البيانكونيرى"، وهو الأمر الذى لن يتحقق إلا ببيع عدد من لاعبي الفريق وعلى رأسهم الأرجنتيني باولو ديبالا.

وأضاف الموقع أن صفقة التعاقد مع صلاح ستكلف خزينة يوفنتوس نحو 120 مليون يورو، الأمر الذى قد يدفع الإدارة للموافقة على رحيل ديبالا الذي دخل دائرة اهتمامات ريال مدريد الإسباني.

وفي حال رحيل ديبالا سيكون صلاح التعويض المناسب له، خاصة أنه يحظى بثقة وإعجاب بيرلو، إذ سيشكل الفرعون مع كريستيانو رونالدو قوة هجومية ضاربة.

وفي حال نجال المفاوضات مع ليفربول، ستعرض إدارة اليوفي على صلاح ثاني أعلى راتب خلف رونالدو الذي يتقاضى 30 مليون يورو فى الموسم الواحد.

وكانت عدة أندية أوروبية قد وضعت صلاح ضمن اهتماماتها بعد الانجازات التي حققها مع ليفربول، ومنها ريـال مدريد وبرشلونة وباريس سان جيرمان.

ويرغب صلاح في الدخول في تحدٍ جديد، بعد تحقيقه ألقاب الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي مع الريدز، فضلا عن إحرازه هداف البريميرليج مرتين.

وتألق صلاح في المباراة الماضية بالدوري الإنجليزي، حيث سجل هدفين في شباك كريستال بالاس، ليتصدر قائمة الهدافين بـ13 هدفا.