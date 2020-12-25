كورونا يرغم فيفا على تأجيل مونديالي تحت 17 و20 عاماً

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باريس: أرجأ الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بطولتي كأس العالم للشباب تحت 20 عاماً في إندونيسيا وتحت 17 عاماً في بيرو، بعدما كانتا مرتقبتين العام المقبل، حتى عام 2023 بسبب فيروس كورونا المستجد.
وأوضح الفيفا في بيان على موقعه الإلكتروني أن "وباء كوفيد-19 لا يزال يشكل تحديات لاستضافة الأحداث الرياضية الدولية، لاسيما في ما يخص تقييد حركة السفر الدولية".
وأضاف "لقد فشلت الحالة العالمية في التأقلم والوصول إلى مستوى كافٍ لمواجهة التحديات المرتبطة باستضافة البطولتين، بما في ذلك جدوى مسارات التأهل ذات الصلة".
ولفت البيان إلى أن المنظمة الدولية تتطلع إلى العمل مع البلدين المضيفين "لتنظيم بطولتين ناجحتين" عام 2023.
وليس تأجيل هذين الحدثين جديداً على الرياضة العالمية، فسبق أن تم تأجيل بطولة كأس أوروبا حتى العام 2021، إلى جانب بطولة كوبا أميركا في العام نفسه، والألعاب الأولمبية في طوكيو، إضافة إلى كأس الأمم الإفريقية المؤجلة حتى كانون الثاني/يناير 2022.
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