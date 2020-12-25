شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل أسوان والجونة فى الجولة الرابعة للدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن سامى الشيشينى، المدير الفنى لفريق أسوان، عن تشكيل أبناء الجنوب الذى يستعد لمواجهة فريق الجونة، بمنافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى العام، والذى يستضيفه استاد السكة الحديد، حيث يسعى أبناء الجنوب إلى استعادة نغمة الانتصارات بعد التعثر فى الجولة الماضية أمام المصرى بثلاثية نظيفة.

وجاء تشكيل أسوان كالتالى: عمر رضوان فى حراسة المرمى، محمد جابر ميدو، محمود شبانة، محمد سوستة، عمرو الحلوانى، أحمد أيمن، جون أفري، هيثم الفيل، أحمد سعيد أوكا، أحمد صغيرى، هانى رشدى.

كما أعلن رضا شحاتة، المدير الفنى لفريق الجونة عن تشكيل فريقه والذى جاء كالتالى:إسلام طارق، الجزار، لوكا، جوناثان، يكن، نور السيد، سيرجى أكا، اسلام رشدى، إسلام عبد النعيم، كريم الطيب ووالتر بواليا.

ويحتل أسوان المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط بعد أن لعب 3 مباريات فاز في مباراتين وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبيه ثلاثة أهداف وتلقت شباكه أربعة أهداف فيما يحتل الجونة المركز الخامس برصيد 5 نقاط بعد أن لعب 3 مباريات فاز في لقاء وتعادل في مباراتين وسجل لاعبيه أربعة أهداف وتلقت شباكه ثلاثة أهداف.

التقى الجونة وأسوان مرتين قبل صدام اليوم الاولى كانت فى الدور الأول لدوري الموسم الماضى وانتهت بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق، سجل هدف تماسيح النيل محمد الصباحى وسجل أحمد حمدى هدف التعادل للجونة من ركلة جزاء فى اللقاء الذى أقيم على ستاد أسوان فى 7 يناير 2020 بالجولة الثانية عشرة للمسابقة ، أما اللقاء الثانى فكان فى الدور الثانى لدوري الموسم الماضى وفاز الجونة بهدف دون رد سجله عمرو عبد الفتاح فى اللقاء الذى جمع الفريقين على ستاد خالد بشارة فى 24 سبتمبر 2020 بالجولة 29 للمسابقة.

وطالب سامى الشيشينى المدير الفني لأسوان لاعبيه بإستعادة نغمة الانتصارات والتركيز من الدقيقة الأولى حتى نهاية المباراة لضمان حصد النقاط الثلاث في المقابل شدد رضا شحاته المدير الفني للجونة على لاعبيه ضرورة مواصلة الروح القتالية التي خاضوا بها مواجهة الاسماعيلى الأخيرة بعدما حولوا تأخرهم بهدف لفوز بهدفين في الشوط الثانى من المباراة.