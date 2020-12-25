شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو السولية بعد إصابته بكورونا: حب الناس نعمة من ربنا..وهرجع فى أقرب وقت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه عمرو السولية نجم النادى الأهلى ومنتخب مصر رسالة شكر للجماهير التى تسابقت على مساندته والدعاء له عقب ثبوت إصابته بفيروس كورونا ، وكتب السولية عبر حسابه على تويتر :"الحمدلله على نعمة حب الناس إللى الواحد شافه الكام يوم اللى فاتوا من ناس بتدعيلك وناس واقفة جمبك وناس خايفة عليك حتى لو ناس متعرفهاش دى حاجة كبيرة أوى من عند ربنا بشكر كل الناس بجد على الرسائل والدعوات بإذن الله هرجع فى أقرب وقت".

ومن جانبه ، قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى إن الثلاثى رامى ربيعة وعمرو السولية ومحمد مجدى قفشة يخضعون لمسحة جديده خلال 48 ساعة للتعرف على مستجدات حالتهم الصحية.

وغاب الثلاثى عن رحلة الأهلى إلى النيجر بعدما كشفت المسحة التى أجراها الفريق فى القاهرة قبل السفر عن تعرضهم للإصابة بفيروس كورونا. وخضع ربيعة وقفشة والسولية للعلاج وفقا للبروتوكول الطبى الخاص بوزارة الصحة، ويجرى الثلاثى مسحة جديدة خلال 48 ساعة. وكان الأهلى قد حقق الفوز على سونيديب بهدف نظيف سجله اللاعب المالى أليو ديانج فى المباراة التى أقيمت على ملعب الجنرال سينى كونتشى بالعاصمة نيامى فى ذهاب دور الـ32 بدورى أبطال أفريقيا. وأوضح عبد الحفيظ أن بيتسو موسيمانى سيخضع لمسحة جديدة خلال الساعات المقبلة وعلى ضوء نتيجتها يتحدد موعد عودته لقيادة تدريبات الفريق والتواجد في المباريات الرسمية. وأكد مدير الكرة أن آخر مسحة أجراها موسيمانى، جاءت نتيجتها إيجابية، ويخضع للعلاج وفقاً للبرنامج الطبى الخاص بوزارة الصحة. وأوضح عبد الحفيظ أن موسيمانى على تواصل دائم مع الجهاز المعاون له، وعقد جلسة فيديو كونفرانس مع معاونيه أثناء وجود الفريق فى النيجر لوضع البرنامج التدريبى وخطة اللعب.

كانت هذه تفاصيل خبر عمرو السولية بعد إصابته بكورونا: حب الناس نعمة من ربنا..وهرجع فى أقرب وقت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.