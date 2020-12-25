شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج : كل ما تريد معرفته عن تطورات إصابة رباعي الأهلي بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فرضت حالة ثلاثي الأهلي محمد مجدي قفشة وعمرو السولية ورامي ربيعة المُصاب بكورونا ومعهم الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني المُصاب بالفيروس هو الأخر نفسها على سطح الأحداث الكروية في القلعة الحمراء وخارجها بعدما غاب الرباعي عن تدريبات الفريق الأخيرة وكذلك عن رحلة النيجر لمواجهة فريق سونيديب بدوي أبطال أفريقيا.

ونطرح في السطور التالية تطورات موقف الرباعي المُصاب بكورونا في الأهلي وإلى التفاصيل:

س: ماذا عن تطورات علاج قفشة والسولية وربيعة وموسيماني من " كورونا "؟

ج:حالة الرباعي جية حسب تأكيدات إدارة النادي والدكتور محمد شوقي رئيس اللجنة الطبية في الأهلي الذي أكد أن اللاعبين الثلاثة والمدير الفني حالتهم جيدة.

س: ماذا عن أعراض كورونا بالنسبة لموسيماني وثلاثي الفريق؟

ج: لا توجد أعراض فهم بصحة جيدة ولا يشتكون من آية ألام أو أعرض شديدة لفيروس كورونا.

س:متى سيُجرى الرباعي مسحة جديدة للاطمئنان عليهم؟

ج: من المقرر خضوع الرباعي لمسحة غداً ، السبت، من أجل معرفة موقفهم وتطورات علاجهم من الفيروس.

س:ماذا عن موقف الرباعي من المشاركة في مباراة الاتحاد السكندري؟

ج: نتيجة المسحة ستحدد موقف الرباعي من مباراة الاتحاد الاثنين في الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز.