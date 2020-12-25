شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد صفقات الزمالك فى 2020.. صفقة وحيدة واستعادة 4 لاعبين من الإعارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب عام 2020 على الانتهاء والذى شهد الكثير من الأحداث فى النادى الزمالك فى ظل تفشى فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، والذى أثر بشكل كبير على البطولات الرياضية بشكل عام وبطولات كرة القدم بشكل خاص.

وتوقفت المسابقات لعدة أشهر قبل أن يتم الاتفاق على استمرار جميع المسابقات وعدم إلغاء أى منها، وبالفعل خلال شهر ديسمبر الجاري، اختتمت المسابقات المحلية المصرية بإقامة مباراة نهائى كأس مصر.

ولم يشهد عام 2020 صفقات كثيرة للزمالك مثل الأهلي وباقى الأندية المصرية واكتفى بصفقة وحيدة وهو التونسي حمزة المثلوثي الذي انتقل للزمالك في صفقة انتقال حر وقت مجلس مرتضى منصور، رئيس الزمالك السابق.

ورغم أن الزمالك كان يفاوض عددًا من الأسماء الكبيرة واللامعة ومنهم رمضان صبحي، لاعب الأهلي السابق، ودونجا لاعب بيراميدز، ومحمد عبد العاطى من دجلة، وأحمد الشيخ وأمير عادل وحسام حسن وغيرهم.

وجاءت صفقات الزمالك في 2020 كالتالى..

الانتقالات الشتوية

إعادة كاسونجو كابونجو من الوداد المغربى بعد انتهاء الإعارة

الانتقالات الصيفية

التونسى حمزة المثلوثي من الصفاقسي التونسي في صفقة انتقال حر

العودة من الإعارة

المغربى حميد أحداد قادما من الرجاء المغربي

محمد أشرف "روقا" من طلائع الجيش

أحمد فتوح من سموحة