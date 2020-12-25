شكرا لقرائتكم خبر عن اللمسات النهائية لتجهيزات الملاعب المستضيفة لكأس العالم لكرة اليد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الحساب الرسمى للنسخة 27 من بطولة العالم لكرة اليد للرجال المقامة فى مصر، صورا للمسات والإستعدادات النهائية للملاعب المستضيفة لكأس العالم لكرة اليد 2021.

ظهر فى الصور 4 ملاعب، منها الصالة الرئيسية فى استاد القاهرة الدولي وتسع لـ16200 متفرج، وصالة المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة وتسع 7 آلاف متفرج، وصالة الاتحاد المصرى لكرة اليد بالسادس من أكتوبر وتسع 4500 ألف متفرج، وصالة برج العرب فى الإسكندرية 5 آلاف متفرج.









وكان هشام نصر، رئيس اتحاد كرة اليد ورئيس اللجنة المنظمة لبطولة العالم التى تستضيفها مصر يناير المقبل، كان قد كشف عن تخطيط اللجنة لتقليل أعداد فنادق المونديال المخصصة للحدث، والتى ستشهد نظام الفقاعة "الحجر الصحى"، مشيرا إلى أن اللجنة تسعى لإقامة مجموعات كل صالة من الصالات الأربعة فى فندق واحد.

وقال نصر، إنه تم الاتفاق على إجراء تعديل من جانب اللجنة المنظمة، بالاتفاق مع وزير الشباب والرياضة فى حضور الدكتور حازم خميس رئيس اللجنة الطبية، يفيد باقتصار فنادق البطولة على أفراد الحدث فقط، وفقا لتطبيق نظام الفقاعة "الحجر الصحى"، وإخلاء الفنادق من أى أفراد غير تابعين للحدث.

وأكد نصر أن هذا الاتفاق للحد من انتشار فيروس كورونا وخروج البطولة بشكل مشرف بالاحتياطات السليمة وتطبيق الإجراءات الاحترازية على أكمل وجه، وأشار رئيس اتحاد كرة اليد ورئيس اللجنة المنظمة لبطولة العالم مصر 2021 المقرر انطلاقها شهر يناير المقبل إلى أن إقامة البطولة فى موعدها، وأنه لا يوجد أى نية لتأجيل البطولة مطلقا.

وأضاف نصر أن البطولة ستقام بكافة الإجراءات الاحترازية التى تم الإعلان عنها فى مؤتمر موسع بحضور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى و تطبيق نظام الفقاعة "الحجرالصحى" لكل من يتواجد فى الحدث جائحة فيروس كورونا، فيما يواصل وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى الإجتماعات الدورية للجنة المنظمة للإطمئنان على كافة ترتيبات البطولة لخروج البطولة بشكل مشرف.