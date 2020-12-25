شكرا لقرائتكم خبر عن ساسى يخرج من مران الزمالك بسبب عدم تنفيذ وعد حصوله على مستحقاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مطلع بنادى الزمالك إن الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق خرج من التدريبات، اليوم الجمعة، بسبب عدم تنفيذ وعد حصوله على مستحقاته المتأخرة وتواجد اللاعب التونسى فى مقر نادى الزمالك بشكل طبيعى، إلا إن عدم حصوله على مستحقاته التى حصل على وعد بتقاضيها أكثر من مرة أدى إلى خروجه من التدريبات.

وأوضح فرجانى ساسى لمسئولى الزمالك إنه انتظر إدارة النادى أكثر من مرة لحل أزمة مستحقاته المتأخرة، إلا إنه حتى اللحظة الجارية لم يتم حل الأزمة، على أن تشهد الساعات الجارية مباحثات من جانب إدارة الزمالك من أجل حل الأزمة الخاصة باللاعب خاصة فى ظل تأكيده على ترحيبه الشديد بتجديد تعاقده حال توفير مستحقاته المالية ومقدم التعاقد معه خاصة إن عقده ينتهى بنهاية الموسم الجارى.

وكشف حسين السيد، نائب رئيس اللجنة التنفيذية لكرة القدم بنادى الزمالك، فى تصريحات لموقع الرسمى لنادى الزمالك، تعليقا على موقف فرجانى ساسى خاصة فى ظل نهاية التعاقد معه بنهاية الموسم الجارى، وقال:"فرجاني ساسي تشعر إنه متربى في نادي الزمالك وزملكاوي"، وعلق على ما طلبه اللاعب بإن يتم إنهاء مسألة مستحقاته المتاخرة، قائلا:"هذا الأمر سننتهى منه وسننهى هذا الملف فى الأيام القادمة وساسى له مستحقات وكل ما طلبه أن يحصل عليها".

ويستعد الزمالك لمواجهة سموحة، يوم الإثنين المقبل، فى الجولة الثالثة من منافسات بطولة الدورى الممتاز، ويسعى الأبيض إلى تحقيق الانتصار من أجل المنافسة على درع الدورى هذا الموسم.