شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستفسر من رئيس اللجنة الطبية عن موقف "جراحة" أجاي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أستفسر محمود الخطيب رئيس الأهلي من الدكتور محمد شوقي رئيس اللجنة الطبية بالنادي عن تطورات موقف النيجري جونيور أجاي وحاجته للتدخل الجراحي من عدمه بعدما تعرض لإصابة في الوتر الوحشي منذ أيام، وأعلن النادي أن اللاعب قد يُجرى جراحة لكن بعد الحصول على استشارة من أطباء مُتخصصون في مثل هذه الإصابات في أسبانيا وإنجلترا أعلن الأهلي أن جونيور أجاي قد لا يُجرى عملية وسيكتفي بالتأهيل.

وحرص الخطيب على التواصل مع الدكتور محمد شوقي الأيام الماضية من أجل الأطمئنان على موقف اللاعب النيجري الذي يبدو أنه سيكتفي التأهيل وسيتم التراجع عن فكرة التدخل الجراحي خاصة مع استجابة اللاعب للعلاج الذي يخضع له اللاعب حالياً.

كان أجاي قد غادر مباراة الأهلي والزمالك يوم 27 نوفمبر الماضي في نهائي دوري أبطال أفريقيا التى فاز فيها الأهلي بهدفين لهدف ليحصد اللقب الأفريقي التاسع في تاريخه ومنذ هذا التوقيت واللاعب لا يُشارك في تدريبات أو مباريات الأهلي.

من ناحية أخرى ، يتواصل غياب مروان محسن مهاجم الأهلي عن الفريق بنسبة كبيرة في مباراة الاتحاد السكندري المقرر لها الأثنين المقبل في الجولة الثالثة لبطولة الدوري الممتاز بسبب عدم تماثله للشفاء من آلام الركبة التي عانى منها خلال الفترة الماضية وحرمته من تدريبات الأهلي الأخيرة وكذلك من رحلة الفريق للنيجر لواجهة سونيديب في بطولة أفريقيا.

ويبدأ الأهلي غداً السبت الإستعداد لمباراة الإتحاد السكندري بعدما عاد الفريق من النيجر فجر أمس عقب الفوز على سونيديب عصر الأربعاء بهدف نظيف في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا حيث حصل الفريق على راحة من التدريبات 48 ساعة.

ومن المقرر أن يخضع مروان محسن لفحص طبي قبل مران الغد لكن الدلائل تُشير إلى أن اللاعب سيغيب عن مباراة الفريق المقبلة أمام الاتحاد السكندري حيث يخشى الجهاز الفني من التسرّع في عودة اللاعب فتتفاقم إصابته لاسيما وأن الجهاز يملك البديل المُتمثل في الثنائي محمد شريف وصلاح محسن في ظل المستوى الجيد الذي يقدمه صلاح وشريف والأخير على وجه التحديد.