الجونة يتجاوز أسوان ويقتنص صدارة الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

انتزع فريق الجونة فوزا صعبا من أسوان بهدف نظيف، خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب بتروسبورت مساء الجمعة، في الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

ويدين الجونة بالفضل في هذا الفوز للاعبه الزامبي والتر بواليا، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 56، لينفرد بصدارة هدافي الدوري برصيد ثلاثة أهداف.

وبهذه النتيجة، رفع الجونة رصيده إلى ثماني نقاط ليرتقي إلى صدارة الدوري بشكل مؤقت، بينما توقف رصيد أسوان عند ست نقاط في المركز الرابع بجدول الترتيب.

ملخص المباراة:

جاءت أخطر فرص المباراة مبكرا بعدما مرر إسلام رشدي لاعب الجونة كرةً وضعت والتر بواليا مهاجم الفريق في انفراد بالمرمى، ليسدده اللاعب الزامبي وترتطم بالحارس عمر رضوان، قبل أن يشتت محمد جابر مدافع أسوان الكرة من على خط المرمى.

وقام الحكم طارق مجدي بطرد سامي الشيشيني، المدير الفني لأسوان، في الدقيقة الـ38 من عمر اللقاء، حيث حصل المدرب على بطاقتين صفراوتين بداعي اعتراضه العنيف على احتساب رمية تماس ضد فريقه في منتصف الملعب.

كان أسوان قريبا من افتتاح التسجيل قبل نهاية الشوط الأول بدقائق قليلة، بعدما انفرد هاني رشدي بمرمى الجونة ليسدد الكرة أرضية لكن الحارس إسلام طارق تمكن من التصدي لها بقدمه ببراعة.

ورغم سيطرة الجونة على مجريات المباراة، إلا أن أسوان كان الأخطر وكاد أن يخطف هدف في الدقيقة الـ51 بعدما أطلق أحمد سعيد أوكا تسديدة على الطائر بشكل رائع من مسافة بعيدة المدى، لكنها ارتطمت بالقائم الأيمن لمرمى الحارس إسلام طارق.

وفي الدقيقة الـ57، نجح والتر بواليا في تسجيل الهدف الأول بعدما استغل الفريق هجمة مرتدة قادها الإيفواري سيرجي أكا، قبل أن يتوغل داخل منطقة الجزاء ويضع زميله بواليا في مواجهة المرمى الخالي من حارسه عمر رضوان، ليدون ثالث أهدافه بالدوري هذا الموسم.

وكان الجونة قريبا من مضاعفة النتيجة في الدقيقة الـ64، بعدما مرر بواليا الكرة إلى إسلام رشدي في انفراد تام بالحارس عمر رضوان، لكنه سدد الكرة خارج المرمى بعدما مرت بجوار القائم الأيمن.

وشهدت المباراة طرد محمد جابر لاعب أسوان في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.

تشكيل أسوان: عمر رضوان، محمد جابر، محمود شبانة، محمد سوستة، عمرو الحلواني، أحمد أيمن، هيثم الفيل، أحمد سعيد أوكا، أحمد صغيري، جون أفيري، هاني رشدي.

تشكيل الجونة: إسلام طارق، محمود الجزار، لؤي وائل، جوناثان نجويم، محمد يكن، نور السيد، سيرجي أكا، إسلام رشدي، إسلام عبدالنعيم، كريم الطيب، والتر بواليا.