"كذبة تباع للجمهور" .. "الفيلسوف" يتبرأ من الكرة الممتعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد فاروق:

انفجر الأرجنتيني مارسيلو بييلسا المدير الفني لفريق ليدز يونايتد الإنجليزي غاضبًا، بسبب الانتقادات التي تُوجه لطريقة لعبه، والتي تسببت في استقبال الفريق 30 هدفًا حتى الآن في الدوري الإنجليزي الممتاز، كأسوأ خط دفاع في المسابقة.

وتلقى ليدز يونايتد خسارة قاسية أمام مانشستر يونايتد، بستة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز، مما ضاعف الانتقادات الموجهة للمدير الفني الشهير بـ "الفيلسوف"، والتي تنصب دائمًا على تفضيله طرق لعب جذابة، في مقابل عدم تحقيقه النتائج المرجوة.

واتهم بييلسا بعض النقاد بالسخرية من أسلوبه التكتيكي، وفي مقدمتهم الإعلامي الإنجليزي الشهير ونجم منتخب إنجلترا السابق جاري لينيكر، الذي قال إن أسلوب بييلسا يلحق الضرر بالكرة الإنجليزية.

وكتب لينيكر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الذي يتابعه 7.7 مليون متابع: "فريق ليدز كان ممتعًا من حيث المشاهدة، لكن اللعب ضده أكثر متعة."

وأصر بييلسا على أنه تفوق على النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، خلال شرح امتد لأربعين دقيقة للهزيمة العريضة التي نالها فريقه، واتهم النقاد بتحليل أداء فريقه بشكل غير عادل.

وقال المدير الفني الأرجنتيني في تصريحات نقلتها صحيفة تيليجراف البريطانية: "فيما يتعلق بموقفي من أسلوب اللعب والنتائج، هذا جزء من كذبة يتم بيعها للجمهور، لم أقل هذا من قبل، لكن هذا الأمر تم تصديره من قبل العديد من الأشخاص أصحاب التأثير."

وأضاف بييلسا: "أفضل طريقة للفوز هي اللعب بشكل جيد، لذلك لايمكن أن يقول أحد أنني أضع الأسلوب في مرتبة أهم من النتائج، إنها مجرد طريقة لمحاولة السخرية مني."

وشدد بييلسا على أنه لا يشعر بالندم تجاه طريقة لعبه أمام مانشستر يونايتد، والتي حاول خلالها تسجيل المزيد من الأهداف بدلًا من تنظيم صفوفه، وقال إن الإحصائيات الخاصة بفريقه كانت أفضل من نظيرتها الخاصة بمانشستر يونايتد.

وواصل: "كان الإنتاج الهجومي للفريقين متشابهًا إلى حد كبير، صنعنا 11 فرصة على المرمى وسجلنا هدفين، بينما صنع مانشستر يونايتد ثماني فرص وسجل ستة أهداف."

ويحتل ليدز يونايتد المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 17 نقطة، ورغم أن خط دفاعه هو الأسوأ في المسابقة، إلا أن سبعة فرق فقط تسبقه في القوة الهجومية، حيث سجل خط هجومه 24 هدفًا.