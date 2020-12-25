الزمالك يكشف سبب خروج فرجاني من المران

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد الموقع الرسمي لنادي الزمالك، أن لاعب الفريق فرجاني ساسي غادر مران الفريق اليوم الجمعة بسبب كدمة بسيطة تعرض لها.

ويواصل الزمالك التحضيرات للمباراة المقبلة أمام سموحة يوم 28 ديسمبر، ضمن الجولة 3 من عمر دوري WE المصري.

وأضاف الموقع الرسمي أن اللاعب تعرض لكدمة خفيفة خلال التدريبات الجماعية، وهو ما جعل محمد أسامة طبيب الفريق يفضل خروجه ومنحه قسطًا من الراحة.

وكان الزمالك قد دشن مشواره في الدوري بالفوز على المقاولون العرب، قبل أن يتعادل في الجولة الثانية مع بيراميدز بهدف لكل فريق.

وكان الزمالك قد حسم بطاقة التأهل إلى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، بعد أن اعتبره الكاف فائز اعتباريًا عقب انسحاب فريق جازيل التشادي.