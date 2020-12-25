تحليل .. هل يجد سانت إيتيان ضالته في مصطفى محمد للهروب من شبح الهبوط؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد فاروق:

أصبح الشغل الشاغل لجماهير نادي الزمالك في الوقت الحالي، لا يتمثل سوى في الاطمئنان على مستقبل مصطفى محمد مهاجم الفريق، وهدافه الأبرز خلال الشهور الأخيرة، والذي تلاحقه عروض احتراف بالقارة الأوروبية منذ الصيف الماضي.

وأكدت قناة الزمالك أمس الخميس وصول عرض رسمي من نادي سانت إيتيان الفرنسي، من أجل التعاقد مع مصطفى محمد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، مقابل 3.5 مليون يورو، كما أضافت القناة ذاتها أن المهاجم الشاب متمسك بشدة بخوض التجربة الاحترافية.

عرض سانت إيتيان للتعاقد مع مصطفى محمد ليس الأول من نوعه، حيث أكد مسؤولو الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة أن النادي تلقى بالفعل عرضين رسميين من ناديين تركيين للتعاقد مع مهاجم الفريق، وذكرت تقارير أن فنربخشة أحد الناديين.

لكن المؤشرات تعزز جدية واضحة من النادي الفرنسي والمهاجم المصري تجاه العرض الجديد، حيث أكد أحمد عيد عبد الملك نجم الزمالك السابق عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن مصطفى محمد أخبره بشكل شخصي أنه مصر على خوض التجربة الاحترافية قريبًا، وأضاف أن اللاعب يرفض الانتظار حتى نهاية الموسم وخوض منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأوليمبية المقبلة بالعاصمة اليابانية طوكيو، بحجة تشككه في وصول عروض مميزة في ذلك الحين.

مصطفى محمد برز بشدة كأفضل مهاجم مصري مؤخرًا، حيث سجل 16 هدفًا بقميص الزمالك خلال الموسم الماضي، بواقع 11 هدفًا في الدوري المصري الممتاز وخمسة أهداف في دوري أبطال أفريقيا.

كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا كانت واحدة من المحطات التي أكدت القيمة البارزة للمهاجم المتميز، حيث تُوج هدافًا للمنافسات التي احتضنتها الأراضي المصرية العام الماضي برصيد 4 أهداف، وكان أحد أبرز المساهمين في تتويج المنتخب المصري باللقب، وتأهله لدورة الألعاب الأوليمبية.

مصطفى محمد واصل تألقه خلال الموسم الحالي، حيث سجل هدفين لمصلحة فريقه خلال مباراتين بالدوري المصري الممتاز، ساهم الأول في فوز الزمالك على المقاولون العرب بثنائية نظيفة، بينما كان الثاني هدف التعادل مع بيراميدز في الجولة الثانية من عمر المسابقة المحلية.

من جانبه يبدو سانت إيتيان في حاجة ماسة لخدمات المهاجم المصري، حيث يعاني الفريق الذي يقوده المدير الفني المخضرم كلود بويل بشكل واضح على الصعيد الهجومي، ويأتي في المركز الرابع بين أسوأ خطوط الهجوم في دوري الدرجة الأولى الفرنسي خلال الموسم الحالي، برصيد 18 هدفًا.

يحتل سانت إيتيان المركز الرابع عشر في جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى الفرنسي، برصيد 18 نقطة، بعد مرور 17 جولة من عمر المسابقة، ورغم تحسن الأداء الهجومي للفريق خلال المواجهات الماضية، بعدما سجل ستة أهداف في المباريات الثلاث الأخيرة، إلا أن كلود بويل لا يزال يعاني من أزمة هجومية، حيث اضطر لإشراك عدد من الأجنحة وصناع اللعب في مركز المهاجم الصريح.

تضم قائمة سانت إيتيان لاعبين اثنين فقط في مركز المهاجم الصريح، هما الفرنسيان جان فيليب كراسو ذو الأصول الإيفوارية ووالصاعد تشارليز أبي ذو الأصول التوجولية.

وضم سانت إيتيان جان فيليب كراسو في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء تعاقده مع نادي إيبينال الذي ينافس في دوري الدرجة الرابعة، بينما تم تصعيد أبي البالغ من العمر 20 عامًا، وكلا اللاعبين لا يشاركان بانتظام بصفوف الفريق.

يضم سانت إيتيان أيضًا التونسي المخضرم وهبي الخزري في خط الهجوم، بعدما تحول اللاعب تدريجيًا من المشاركة بمركزي صانع اللعب والجناح الأيسر، ليلعب أدوارًا هجومية صريحة في المواسم الأخيرة، لكنه أيضًا لا يزال يشارك في مباريات عديدة خلف المهاجم في المواجهات الأخيرة.

في مواجهة سانت إيتيان الأخيرة بالدوري أمام موناكو، والتي انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق، قرر بويل إشراك الجناح الأيسر الجابوني دينيس بوانجا في مركز المهاجم، وهو ما تكرر في بعض المباريات خلال الموسم، وهو الأمر الذي حدث في المباراة السابقة أمام نيم، والتي انتهت بالنتيجة ذاتها، حيث دفع بويل بالجناح الأيمن المخضرم رومين هاموما في خط الهجوم، وهو ما تكرر مع اللاعب الفرنسي أيضًا في مواجهات سابقة.

فرصة مصطفى محمد قد تكون كبيرة لحجز مركز أساسي بصفوف سانت إيتيان في حالة انتقاله، وهي الفرصة ذاتها التي تمنح الزمالك القدرة على المطالبة بمقابل مالي مرض للنادي، في ظل الحاجة الواضحة للنادي الفرنسي لخدمات المهاجم الفرنسي.