المقاولون العرب ينهي استعدادته لمواجهة الإنتاج الحربي

يختتم فريق المقاولون العرب اليوم الجمعة استعدادته ، لمواجهة الانتاج الحربي، المقرر لها غدًا السبت، في الخامسة مساءً على ستاد السلام ضمن الجولة الرابعة من الدوري الممتاز.

يسعى المقاولون لتحقيق الفوز الأول له في الدوري ، وحصد الثلاث نقاطـ، بعد

خسارته في أول مباراتين بالدوري أمام الزمالك ووادي دجلة.

يعاني ذئاب الجبل من غياب 6 لاعبين بسبب إصابتهم بفيروس كورونا ، بعد إيجابية عينتهم، فيما تحولت مسحة العربي وأبو السعود إلى سلبية،

فيما تعرض فادي نجاح مدافع المقاولون ، للإصابة بتمزق في الأربطة.

تعرض محمد سمير، أحمد الشيمي، داوودا، باسم علي، هيثم جويني، بالإضافة سيف الدين الجزيري للإصابة بفيروس كورونا.

لا يملك ذئاب الجبل نقاط حتى الأن بعد خسارته لمباراتين ليحتل المركز الأخير بجدول الدوري فيما يحتل الانتاج الحربي المركز قبل الاخير برصيد نقطة واحدة.