إسلام رشدي يهدر هدف محقق للجونة أمام أسوان

أهدر إسلام رشدي فرصة هدف محقق لفريق الجونة أمام أسوان، خلال المباراة المقامة بينهما على ملعب بتروسبورت، في إطار منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ومرر والتر بواليا كرة بينية إلى إسلام رشدي القادم الخلف داخل منطقة جزاء فريق أسوان لينفرد بالمرمى لكنه وضع الكرة خارج الملعب.

وسجل والتر بواليا الهدف الأول لنادي الجونة، في الدقيقة 56 من عمر المباراة بعد تمريرة

أرضية داخل منطقة الجزاء من الان كيامبادي.

وسيطر فريق الجونة على مجريات اللقاء طوال الشوط الأول، حيث شن العديد من الهجمات على مرمى عمر رضوان حارس مرمى فريق أسوان الذي زاذ عن مرماه في العديد من الفرص.

وكانت أبرز فرص فريق الجونة في الشوط الأول، انفراد والتر بواليا بمرمى عمر رضوان بعدما

استقبل كرة بينية من نور السيد، قبل أن يضع الكرة في المرمى ويستطيع محمد جابر ميدو انقذ مرمى أسوان ويستت الكرة.

على الجانب الَاخر لم يقم فريق أسوان بأي فرص حقيقة على مرمى الجونة، حيث انحصر في وسط ملعبه وسط تراجع من مهاجمبي الفريق.

وتلقى سامي الشيشيني البطاقة الحمراء، بعدما اعترض على حكم اللقاء طارق مجدي الذي أنذره في البداية ثم اخرج له البطاقة الحمراء.

واعترض امي الشيشيني على العديد من قرارات حكم المباراة، مما أدى إلى لجوء طارق مجدي إلى طرده.