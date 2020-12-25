فرجاني ساسي يغادر مران الزمالك..تعرف على السبب

تعرض التونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لكدمة خفيفة خلال التدريبات الجماعية للفريق المقامة حاليا على ملعب عبد اللطيف ابو رجيلة بمقر القلعة البيضاء. وفضل محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق خروج اللاعب من المران ومنحه راحة من خوض التدريبات حرصا على سلامته . ويستعد الزمالك لمواجهة سموحة المقرر لها الإثنين المقبل 28 ديسمبر، ضمن منافسات الجولة الثالثة للدوري العام. لها الإثنين المقبل 28 ديسمبر، ضمن منافسات الجولة الثالثة للدوري العام. يذكر أن الفريق قد بدأ مشواره في مسابقة الدوري بالانتصار على المقاولون العرب بهدفين دون رد، وتعادل في الجولة الثانية مع بيراميدز بهدف لمثله.

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