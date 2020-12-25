بعد إصابته بكورونا .. السولية يوجه رسالة لجماهير الأهلى

وجه عمرو السولية لاعب خط وسط الأهلي ، رسالة شكر وتقدير لمشجعيه وعشاق الكيان الأحمر، الذين ساندوه بالدعاء ووقفوا بجانبه لرفع معنوياته لتخطي تلك المحنة .

نشر السولية تغريده عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعى تويتر قائلا:

" الحمدلله على نعمة حب الناس إللى الواحد شافه الكام يوم اللى فاتوا من ناس بتدعيلك وناس واقفة جمبك وناس خايفة عليك حتى لو ناس متعرفهاش دى حاجة كبيرة أوى من عند ربنا بشكر كل الناس بجد على الرسائل والدعوات بإذن الله هرجع فى أقرب وقت".

يذكر أن أعلن الأهلي في الفترة الماضية، عن إصابة ثلاثة من لاعبيه بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ، وهم عمرو السولية و محمد مجدي أفشة ، ورامى ربيعة .