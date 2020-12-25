شوط أول سلبي بين أسوان والجونة

انتهى الشوط الأول من مباراة أسوان والجونة، المقامة بينهما حاليًا على ستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الأسبوع الرابع من مسابقة الدوري المصري الممتاز.
وسيطر فريق الجونة على مجريات اللقاء طوال الشوط الأول، حيث شن العديد من الهجمات على مرمى عمر رضوان حارس مرمى فريق أسوان الذي زاذ عن مرماهفي العديد من الفرص.
وكانت أبرز فرص فريق الجونة في الشوط الأول، انفراد والتر بواليا بمرمى عمر رضوان بعدما استقبل كرة بينية من نور السيد، قبل أن يضع الكرة في المرمى ويستطيع محمد جابر ميدو انقذ مرمى أسوانويستت الكرة.
على الجانب الَاخر لم يقم فريق أسوان بأي فرص حقيقة على مرمى الجونة، حيث انحصر في وسط ملعبه وسط تراجع من مهاجمي الفريق.
وتلقى سامي الشيشيني البطاقة الحمراء، بعدما اعترض على حكم اللقاء طارق مجدي الذي أنذره في البداية ثم اخرج له البطاقة الحمراء.
واعترض امي الشيشيني على العديد من قرارات حكم المباراة، مما أدى إلى لجوء طارق مجدي إلى طرده.
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