مدافع اسوان ينقذ فريقه ببراعة ويمنع الجونة من الهدف الأول

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قام محمد جابر ميدو مدافع أسوان بإنقاذ رائع لفريقه ومنع الجونة من تسجيل هدف التقدم خلال المباراة الجارية حاليًا على ستاد بتروسبورت، فيإطار منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.
انفرد الكونغولي والتر بواليا مهاجم الجونة بالمرمى، مسددا كرةاصطدمت بحارس اسوان في اتجاه المرمى قبل أن يخرجها جابر ميدو من على خط المرمى ، ليمنع الجونة من تسجيل هدف التقدم.
ويسيطر التعادل السلبي دون أهداف المباراة الجارية حاليًا بين الفريقين.
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