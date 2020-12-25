مدافع اسوان ينقذ فريقه ببراعة ويمنع الجونة من الهدف الأول

قام محمد جابر ميدو مدافع أسوان بإنقاذ رائع لفريقه ومنع الجونة من تسجيل هدف التقدم خلال المباراة الجارية حاليًا على ستاد بتروسبورت، في

إطار منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

انفرد الكونغولي والتر بواليا مهاجم الجونة بالمرمى، مسددا كرة

اصطدمت بحارس اسوان في اتجاه المرمى قبل أن يخرجها جابر ميدو من على خط المرمى ، ليمنع الجونة من تسجيل هدف التقدم.

ويسيطر التعادل السلبي دون أهداف المباراة الجارية حاليًا بين الفريقين.