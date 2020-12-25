ذهبية الجمباز للاعب المقاولون

حصل اللاعب محمد وحيد لاعب نادي المقاولون العرب والمنتخب الوطنى على الميدالية الذهبية والمركز الثاني في بطولة الجمهورية للجمباز والتي أقيمت على ملاعب ٦ أكتوبر وذلك بعد أداء مميز وراق، على الرغم من ظروف الإصابة.

جدير بالذكر أن اللاعب محمد وحيد يلعب تحت قيادة المدير الفني أحمد شاكر.

بطولة الجمهورية للجمباز والتي أقيمت على ملاعب ٦ أكتوبر وذلك بعد أداء مميز وراق، على الرغم من ظروف الإصابة.جدير بالذكر أن اللاعب محمد وحيد يلعب تحت قيادة المدير الفني أحمد شاكر.

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