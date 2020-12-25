الشيشيني يتعرض للطرد في لقاء أسوان والجونة

تعرض سامي الشيشيني المدير الفني لفريق أسوان، للطرد خلال مباراة فريقه أمام الجونة خلال اللقاء المقام بينهما حاليًا على ستاد بتروسبورت، ضمن

مناسفات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتلقى سامي الشيشيني البطاقة الحمراء، بعدما اعترض على

حكم اللقاء طارق مجدي الذي أنذره في البداية ثم اخرج له البطاقة الحمراء.

واعترض امي الشيشيني على العديد من قرارات حكم المباراة، مما أدى إلى لجوء طارق مجدي إلى طرده.