اتحاد الكرة: الأمن طلب تأجيل القمة بخطاب رسمي

كشف مصدر مسئول في اتحاد الكرة، أن الجهات الأمنية طلبت تأجيل قمة الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز من خلال خطاب رسمي وصل الجبلاية.
قال المصدر إن اتحاد الكرة أعلن من قبل أنه لا نية لتأجيل أي مباراة إلا إذا طلب الأمن ذلك، مشيرًا إلى أن الرؤية الأمنية تُحترمولا نقاش أو جدال في هذا الجانب.
وكانت المباراة ستقام يوم الاثنين المقبل في تمام السابعة والنصف مساءً على ملعب ستاد برج العرب في الإسكندرية ضمن الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز.
قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم اقامةمباراة سموحة مع الزمالك ضمن الاسبوع الثالث لمسابقة الدوري الممتاز في الخامسة من مساء الاثنين المقبل 28 ديسمبر الحالي بستاد برج العرب واقامة مباراة الأهلي مع الاتحاد السكندري ضمن الأسبوع الثالث للمسابقة في السابعة والنصف مساء الاثنين 28 ديسمبر الحالي بستاد السلام وي الأهلي، على أن يعلن مواعيد مباراتي الاتحاد مع إنبي والأهلي مع الزمالك ضمن الأسبوع الرابع في موعد لاحق.
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