اخبار الامارات | الاسطورة إيكر كاسياس يحضر مؤتمر دبي الدولي

ذكر تقرير إخباري اليوم الجمعة أن نجم حراسة المرمى الإسباني الشهير إيكر كاسياس، القائد السابق لفريق ريال مدريد ومنتخب إسبانيا، سيشارك في مؤتمر دبي الرياضي الدولي، عضو مبادرات لعالمية محمد بن راشد آل مكتوم، والذي ينظمه مجلس دبي الرياضي تحت رعاية الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس المجلس.

وأوضحت صحيفة “البيان” الإماراتية أن كاسياس سيشارك في المؤتمر الذي يحمل عنوان “كرة القدم في القمة”، وكذلك في حفل توزيع جوائز “دبي جلوب سوكر” بعد غد الأحد.

وأشارت إلى أنها المشاركة الأولى لكاسياس في مؤتمر دبي الرياضي الدولي، مضيفة أن كاسياس يعد من الشخصيات التي تحمل سيرة ممتازة خلال فترة اللعب، وكذلك بعد الاعتزال، ويحظى بإحترام وتقدير كبيرين في الوسط الرياضي الدولي.

وتأتي مشاركة كاسياس كمتحدث في مؤتمر دبي الرياضي الدولي، بالتزامن مع عودته إلى منظومة نادي ريال مدريد من البوابة الإدارية، حيث أعلن النادي مؤخرا عن تعيينه في منصب نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة ريال مدريد الخيرية، وذلك بعد اعتزاله اللعب في أغسطس الماضي لأسباب طبية.