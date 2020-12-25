كورونا تضرب تشكيلة مانشستر سيتي الأساسية

قال مانشستر سيتي المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز اليوم الجمعة إن مهاجمه جابرييل جيسوس ومدافعه كايل ووكر أصيبا بفيروس كورونا المستجد سريع الأنتشار. كما أصيب إثنان من أفراد الطاقم الفني للنادي وبدأ المصابون الأربعة فترة الحجر الصحي. وقال سيتي في بيان “الجميع في النادي يتمنى للزملاء الشفاء العاجل خلال فترة الأعياد وقبل عودتهم للعمل والتدريب والمنافسات من جديد”. ويحتل سيتي المركز الثامن بين فرق الدوري الانجليزي الممتاز العشرين برصيد 23 نقطة وسيلتقي مع ضيفه نيوكاسل يونايتد غدًا السبت قبل أن يحل ضيفًا على إيفرتون الإثنين المقبل.

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