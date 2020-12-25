بث مباشر | مشاهدة مباراة الشارقة وحتا في الدوري الاماراتي “يلا شوت”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مباراة “الشارقة وحتا” في إحدى مباريات اليوم الجمعة 25-12-2020 ضمن الجولة 11 من الدوري الاماراتي.

وينقل البث المباشر لمباراة “الشارقة وحتا” على قناة أبو ظبي الرياضية 1، بصوت المعلق “محمد الشامسى”، كما تنقل على قناة دبي الرياضية 1 بصوت المعلق “أحمد العبيدلى”.

وتقام مواجهة الشارقة وحتا على ملعب نادي حتا، وتنطلق في تمام الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش، 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية، 18:00 بتوقيت الامارات.

خسر نادي “الشارقة” صدارة جدول ترتيب الدوري الاماراتي في الجولة الماضية لصالح نادي “الجزيرة”، بعدما تعرض للخسارة امام “بني ياس”.

ويتواجد الشارقة في المركز الثاني برصيد 23 نقطة، وبفارق الأهداف عن المتصدر “الجزيرة”، وسيسعى إلى تحقيق الفوز على “حتا”، على أمل ان يتعثر الجزيرة من أجل استعادة الصدارة.

في المقابل تعرض نادي “حتا” لسبع هزائم متتالية، وذلك بعد تعادله امام “عجمان” في الجولة الثالثة، ولم يتذوق طعم الفوز منذ بداية الموسم.

ويقبع نادي حتا في المركز الأخير في جدول الترتيب بنقطة واحدة في رصيده، وبفارق 6 نقاط عن منطقة الأمان التي يتواجد فيها فريق “الفجيرة”.

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الشارقة – حتا

????الدوري الاماراتي (الجولة 11)

????️ملعب نادي حتا

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