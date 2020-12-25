شكرا لقرائتكم خبر عن محمد داوود يقترب من الشرطة العراقي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

أبدى محمد داوود، لاعب فريق النفط الأول لكرة القدم، رغبته في الانتقال إلى صفوف فريق الشرطة خلال فترة الانتقالات الشتوية بسبب عدم حصوله على مستحقاته المادية.

وقالت مصادر مقربة من أروقة نادي النفط، إن اللاعب محمد داوود الذي يعد من أبرز هدافي الفريق خلال السنوات الأخيرة بات في طريقه للانتقال إلى صفوف فريق الشرطة الذي قدّم له عرضاً مغرياً .

ولفتت المصادر أن لاعبين آخرين من فريق النفط يفكرون بذات التفكير الذي قاد المهاجم محمد داوود للتوجه إلى الشرطة، حيث إن إدارة النادي لم تقم بتسليم اللاعبين مستحقاتهم المادية .

يذكر أن فريق النفط يشرف على تدريبه مدرب المنتخب العراقي السابق يحيى علوان، وكانت نتائجه جيدة في الجولات الأولى، قبل أن تتراجع بسبب الأزمة المالية التي ضربت أروقة النادي.