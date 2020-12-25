شكرا لقرائتكم خبر عن بوفون يقترح تغيير قانون كرة القدم من أجل ميسي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دعا حارس مرمى يوفنتوس ومنتخب إيطاليا لكرة القدم جيانلويجي بوفون، إلى تغيير قوانين كرة القدم من أجل اللحاق بنجم برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي أصبح أكثر لاعب في التاريخ تسجيلاً لناد واحد برصيد 644 هدفاً في 749 مباراة خاضها منذ أن بدأ اللعب للفريق الكتالوني قبل 16 عاماً.

وحطم ميسي رقم الأسطورة البرازيلية بيليه الذي سجل 643 هدفاً في 757 مباراة مع سانتوس.

وكان بوفون من بين حراس المرمى الذين تلقوا أهدافاً من ميسي خلال مسيرته التاريخية، حيث زار «البرغوث» مرماه بهدفين خلال لقاء يوفنتوس وبرشلونة في 2017 في دوري أبطال أوروبا، ليوقع وقتها على شباك حارس مرمى إيطاليا الأول، ويتمكن من فك عقدة «السوبرمان» بعد أن واجهه في 6 لقاءات سابقة فشل خلالها في التسجيل، علماً بأنه فشل أيضاً في التسجيل خلال آخر لقاء جمع بينهما في ديسمبر/كانون الأول الحالي في البطولة الأوروبية.

وقال بوفون في تعليق له على رقم ميسي بعدما تلقى من إحدى شركات المشروبات الروحية هدية، على غرار جميع حراس المرمى الذين تلقوا أهدافاً من النجم الأرجنتيني: «على قواعد كرة القدم أن تتغير ويحصل اللاعب على ركلة جزاء بعد كل مخالفة صغيرة من أجل أن يصل أحدهم إلى رقم ميسي، إنه إنجاز خيالي، إنجاز جميل ومن الصعب تكراره».

وأكد بوفون أنه من الصعب تحطيم رقم ميسي على المدى المنظور، وقال: «ربما بعد 30 أو 40 أو 50 عاماً من اليوم، سيولد لاعب مثل ليو ميسي».

يذكر أن أكثر حارس مرمى زار شباكه ميسي هو البرازيلي دييجو ألفيش حارس مرمى ألميريا وفالنسيا سابقاً، بواقع 21 هدفاً، مقابل 19 لجوركا حارس أتلتيك بيلباو، و17 لإيكر كاسياس حارس ريال مدريد.