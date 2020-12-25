شكرا لقرائتكم خبر عن إنفانتينو يوجه رسالة إلى عالم كرة القدم من قمة برج خليفة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يلقي جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» كلمة في مؤتمر دبي الرياضي الدولي، عضو مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس المجلس، يوم الأحد بفندق أرماني في «برج خليفة» تحت عنوان «كرة القدم في القمة».

وسيوجه إنفانتينو من على منصة المؤتمر في قلب دبي رسالة إلى العالم حول دور كرة القدم كرسالة سلام وتسامح وتلاقي بين الشعوب، وكذلك دورها في إسعاد مشجعيها حول العالم ومساهمتها في حركة التنمية في جميع الدول، وكذلك التعاون بين الاتحاد الدولي والاتحادات القارية والوطنية في مجال كرة القدم لتجاوز جميع التحديات التي تواجه الرياضة الشعبية الأولى في العالم والمبادرات المقبلة لتطوير كرة القدم عالمياً. وكان سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، وجه الدعوة لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم للتحدث في المؤتمر الذي ينظمه المجلس سنوياً كمنصة عالمية لتطوير كرة القدم في الدولة والمنطقة والعالم ويتحدث فيه صنّاع القرار والمختصين في كرة القدم.

وعقب كلمة رئيس «فيفا» مباشرة، سيكون متابعو المؤتمر عبر شاشات التلفزيون في دولة الإمارات والمنطقة والعالم على موعد أيضاً مع الجلسة المرتقبة التي تحمل عنوان «مع القمة» وتجمع ثلاثة من أكبر نجوم كرة القدم العالمية وهم: كريستيانو رونالدو وروبرت ليفاندوفيسكي وإيكر كاسياس. تأتي أهمية الجلسة كونها تجمع لأول مرة على الإطلاق كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال ونجم مانشستر يونايتد وريال مدريد سابقاً ويوفنتوس حالياً والفائز عدة مرات بلقب الأفضل في العالم في مختلف الاستفتاءات والجوائز، وليفاندوفيسكي صانع إنجازات بايرن ميونيخ وبطل الخماسية المحلية والأوروبية في هذا العام والفائز بلقب أفضل لاعب في العالم لعام 2020، وكذلك الحارس الإسباني الأسطوري إيكر كاسياس أول حارس في العالم وقائد لمنتخب بلاده يحمل كأس العالم 2010 وكأس أمم أوروبا 2008 و2012، والعديد من الألقاب في دوري أبطال أوروبا وبطولة الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا.

كما سيتابع كبار الضيوف في مقر الحفل والملايين عبر شاشات القنوات التلفزيونية العالمية بعد جلسة النجوم وقائع حفل توزيع جوائز «دبي جلوب سوكر» بحضور النجوم الفائزين وممثلي الأندية العالمية الأخرى المتنافسة.