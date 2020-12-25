شكرا لقرائتكم خبر عن محمد جابر: التاسع مركز لايناسب «الفرسان» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

أكد محمد جابر مدافع شباب الأهلى، جاهزية فريقه لمباراته مع نظيره بني ياس التي ستنطلق في التاسعة مساء ( السبت) ضمن الجولة الحادية عشرة من دوري الخليج العربي، مشيراً إلى أنه وجميع زملائه اللاعبين لديهم الإصرار والعزيمة على تصحيح صورة الفريق «والتحرر من المركز التاسع الذي لايليق به في جدول ترتيب فرق الدوري برصيد 14 نقطة».

وأضاف جابر في المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة:«نخوض مباراة قوية أمام بني ياس، وعملنا بجد واجتهاد في التدريبات للوصول إلى أعلى مستوى بدني وفني، وعازمون على تصحيح مسار الفريق وإعادته إلى مكانه الطبيعي في الدوري، وجميع اللاعبين عازمون على تقديم المستوى الذي يرضي طموحات جمهور النادي والإدارة والمدرب».