قبل مونديال الأندية.. تفاصيل 4 مهاجمين أفارقة في دائرة ترشحيات الأهلي بينهما مهاجمي «العين الإماراتي وستاندرلياج البلجيكي»

لا تزال إدارة النادي الأهلي، تكثف محاولاتها من أجل التعاقد مع مهاجم جديد، خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة، لتدعيم الخط الأمامي، قبل خوض غمار بطولة كأس العالم للأندية، والتي تقام في الفترة من 1 إلى 11 فبراير المقبل، بالدوحة، مع أبطال قارات العالم، وذلك بعد أن توج المارد الأحمر بلقب دوري أبطال أفريقيا على حساب الغريم التقليدي الذي الزمالك، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما في السابع والعشرين من الشهر الماضي، على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

ويوجد عدة أسماء جرى ترشيحها على إدارة النادي الأهلي، خلال الفترة الماضية من أجل الاختيار بينها للتعاقد مع مهاجم جديد، خاصة في ظل وجود مروان محسن وأحمد ياسر ريان فقط في قلب الهجوم.

وكان الأهلي باع عقد المغربي وليد أزارو إلى نادي الاتفاق السعودي، في الوقت الذي رفعت فيه الإدارة الحمراء اسم المهاجم السنغالي أليو بادجي، من قائمة الفريق للموسم الجديد. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

لابا كودجو وموليكا يعودان لاهتمامات المارد الأحمر

وبرزت أسماء عدة خلال الفترة الماضية، تهتم بهم الإدارة الحمراء، للتعاقد مع مهاجم جديد قبل المشاركة في مونديال الأندية ممثلا عن القارة السمراء، ويأتي على رأس المرشحين لارتداء قميص الأهلي، التوجولي لابا كودجو، مهاجم العين الإماراتي الذي دخلت إدارة الأهلي في مفاوضات معه خلال الفترة الماضية، من أجل التعاقد معه، خاصة في ظل إمكانياته التهديفية الكبيرة مع الفريق الإماراتي في الموسم الماضي.

مهاجم فريق ستاندرلياج البلجيكي

وعاد اسم الكونغولي جاكسون موليكا، مهاجم فريق ستاندرلياج البلجيكي، لاهتمامات إدارة الأهلي للتعاقد معه لتدعيم خط الهجوم، خاصة وأن موسيماني يعرف قدرات المهاجم الكونغولي جيدًا بحكم مواجهته من قبل خلال قيادته لفريق صن داونز الجنوب أفريقي.

والتر بواليا ضمن المرشحين لارتداء قميص الأهلي

المهاجم الثالث هو المهاجم الزامبي والتر بواليا لاعب الجونة، والذي دخل دائرة الترشيحات أيضا، لكي ينضم لصفوف الفريق في الموسم الجديد، خاصة بعد المردود الرائع الذي قدمه مع الفريق الساحلي هذا الموسم.

وتجهز لجنة التخطيط بالنادي عدد من السير الذاتية لمهاجمين آخرين لعرضهم على موسيماني، تمهيدا لاختيار أحدهم لتدعيم هجوم الفريق، قبل السفر والمشاركة في مونديال الأندية.

ريتشموند بواكي مُرشح للعب للأهلي

وفي الساعات الماضية، جرى ترشيح الغاني ريتشموند بواكي، مهاجم نادي ريد ستار بلجراد الصربي، والذي أنهى تعاقده مع ناديه خلال الساعات الماضية، على إدارة النادي، وذلك عبر بعض وكلاء اللاعبين، للتعاقد مع المهاجم، خاصة بعد أن أنهى عقده مع ناديه، وأصبح لاعبًا حر، ولن يُكلف خزينة النادي أي أموال.

وشارك اللاعب مع فريقه الصربي خلال 100 مباراة سجل خلالها 60 هدفا وصنع 18، ولعب المهاجم الغاني للعديد من الأندية طوال مشواره الأوروبي، أبرزها يوفنتوس الإيطالي.