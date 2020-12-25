شكرا لقرائتكم خبر عن الكاراتيه يطمئن على جيانا فاروق بعد إصابتها بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى مسئولى اتحاد الكاراتيه برئاسة محمد الدهراوى اتصالا هاتفيا على اللاعبة جيانا فاروق بطلة العالم فى الكاراتيه بعد اصابتها بفيروس كورونا ، وتأكد ايجابية عينتها وبعض أفراد اسرتها .

وأعلنت اللاعبة خلال الساعات الماضية إصابتها بالفيروس ، و طالبت متابعيها بالدعاء لها ، بعد أن أثبتت العينة التى خضعت لها ايجابية المسحة.

وتخضع اللاعبة الى العزل المنزلى مع اسرتها بعد تأكد اصابتهم ، مع الخضوع الى البروتوكول العلاجى للفيروس

وكانت جيانا فاروق قد تأهلت إلى أولمبياد طوكيو 2021 بعد تصدرها أول 4 مراكز فى التصنيف الدولي لعدة أشهر متتالية لتكون أول لاعبة مصرية وعربية والأفريقية تتأهل إلى الألعاب الأولمبية، خاصة أن طوكيو ستكون أول نسخة أولمبياد تشهد مشاركة لاعبة الكاراتيه لأنها لم تكن أولمبية من قبل.

ونجحت جيانا فاروق، لاعبة منتخب الكاراتيه، فى التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 رسميا، وذلك بعد إعلان الاتحاد الدولى قائمة المتأهلين إلى البطولة فى كل وزن، حيث نشر الاتحاد الدولى للعبة قائمة المتأهلين إلى الدورة الأولمبية عبر موقعه الرسمى ومن بينهم جيانا محمد فاروق لطفى لاعبة المنتخب، وبذلك أصبحت جيانا أول مصرية وعربية وأفريقية تنجح فى التأهل إلى للأولمبياد، خاصة أن هذه النسخة هى الأولى التى تشارك فيها رياضة الكاراتيه.