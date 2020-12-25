شكرا لقرائتكم خبر عن 22 لاعبا في قائمة المقاصة استعدادا لمباراة المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختار إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة بنادي المقاصة 22 لاعبا للدخول في معسكر مغلق اليوم بأحد فنادق مدينة الإسكندرية، استعدادا لمباراة المصري المقرر إقامتها في السابعة والنصف مساء غد السبت باستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة للدوري.

وضمت القائمة كلًا من: محمود حمدي ومحمد كوكو وبلتاجي سمير وأحمد مودي وأسامة العزب ومحمد دسوقي وأحمد متعب وأحمد صبيحة ورجب عمران وصلاح عاشور وعلي محمد ومصطفى شبيطة وهشام محمد وعماد فتحي وباولن فوافي وشميلس بيكلي وخالد أوتشو وعبد الله مجدي ومروان حمدي وزياد أشرف ومحمد عادل "أمو" وأحمد عادل "ميسي".

ويخوض فريق المقاصة مساء اليوم مرانه الختامي استعدادا لمباراة المصري على ملعب فندق إقامة الفريق بالإسكندرية.

من ناحية أخرى كشف حمد إبراهيم مدرب عام المقاصة نوع الإصابات التى لحقت بثلاثى الفريق الفيومى عماد فتحي وحسني فتحي وعاصم سعيد بعد تغييرهما في مباراة طلائع الجيش الأخيرة، والتى انتهت بفوز المقاصة بهدفين لهدف وحصد أول 3 نقاط في سباق المنافسة ببطولة الدوري العام.

وقال حمد إبراهيم إن اللاعبين لا يعانون من أى إصابات وتم تغييرهم فى مباراة الطلائع بسبب شكواهم من إجهاد، بسبب الجهد الكبير الذى بذلوه فى المباراة، وفضل الجهاز الفني إراحتهم لحفا عليهم وعدم تعرضهم للإصابة، لاسيما أن الفريق الفيومي لم يخض فترة كافية للتحضير للموسم الجديد.

وأوضح أن المقاصة بدأ تدريباته تحضيرا للموسم الجديد بعد تجميع الفريق قبل انطلاق الدوري بأسبوع واحد، بسبب المشاكل التي واجهت الفريق مع نهاية الموسم الماضي، وفضل الجهاز الفني اسنغلال المباريات في رفع اللياقة البدنية للاعبين وزيادة حساسية المبريات لديهم.