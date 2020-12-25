شكرا لقرائتكم خبر عن 22 لاعبا في قائمة المقاصة استعدادا لمباراة المصري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختار إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة بنادي المقاصة 22 لاعبا للدخول في معسكر مغلق اليوم بأحد فنادق مدينة الإسكندرية، استعدادا لمباراة المصري المقرر إقامتها في السابعة والنصف مساء غد السبت باستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة للدوري.
وضمت القائمة كلًا من: محمود حمدي ومحمد كوكو وبلتاجي سمير وأحمد مودي وأسامة العزب ومحمد دسوقي وأحمد متعب وأحمد صبيحة ورجب عمران وصلاح عاشور وعلي محمد ومصطفى شبيطة وهشام محمد وعماد فتحي وباولن فوافي وشميلس بيكلي وخالد أوتشو وعبد الله مجدي ومروان حمدي وزياد أشرف ومحمد عادل "أمو" وأحمد عادل "ميسي".
ويخوض فريق المقاصة مساء اليوم مرانه الختامي استعدادا لمباراة المصري على ملعب فندق إقامة الفريق بالإسكندرية.
من ناحية أخرى كشف حمد إبراهيم مدرب عام المقاصة نوع الإصابات التى لحقت بثلاثى الفريق الفيومى عماد فتحي وحسني فتحي وعاصم سعيد بعد تغييرهما في مباراة طلائع الجيش الأخيرة، والتى انتهت بفوز المقاصة بهدفين لهدف وحصد أول 3 نقاط في سباق المنافسة ببطولة الدوري العام.
وقال حمد إبراهيم إن اللاعبين لا يعانون من أى إصابات وتم تغييرهم فى مباراة الطلائع بسبب شكواهم من إجهاد، بسبب الجهد الكبير الذى بذلوه فى المباراة، وفضل الجهاز الفني إراحتهم لحفا عليهم وعدم تعرضهم للإصابة، لاسيما أن الفريق الفيومي لم يخض فترة كافية للتحضير للموسم الجديد.
وأوضح أن المقاصة بدأ تدريباته تحضيرا للموسم الجديد بعد تجميع الفريق قبل انطلاق الدوري بأسبوع واحد، بسبب المشاكل التي واجهت الفريق مع نهاية الموسم الماضي، وفضل الجهاز الفني اسنغلال المباريات في رفع اللياقة البدنية للاعبين وزيادة حساسية المبريات لديهم.