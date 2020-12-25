شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب الإسماعيلى أمام الفرق الصاعدة قبل مواجهة البنك الأهلى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستدرج الإسماعيلى نظيره البنك الأهلى في السابعة والنصف مساء اليوم الجمعة على ستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري العام في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الدراويش بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من الجونة بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما فاز البنك الاهلى على الإنتاج الحربى بثلاثة أهداف دون رد في نفس الجولة.

*ترتيب الاسماعيلى والبنك الاهلى فى جدول الدوري

ويحتل الاسماعيلى المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد نقطتين بعد أن لعب ثلاثة مباريات تعادل في مباراتين وخسر الأخرى وسجل لاعبيه أربعة أهداف وتلقت شباكه خمسة أهداف فيما يحتل البنك الاهلى المركز السابع برصيد 4 نقاط بعد أن لعب 3 مباريات فاز في واحدة وتعادل في لقاء وخسر مباراة وسجل لاعبيه 5 أهداف وتلقت شباكه 4 أهداف.

*تاريخ مواجهات الاسماعيلى أمام الفرق الصاعدة للدوري

– موسم 2008 / 2009

* الأوليمبى 3 / 2 _ 1 / 0

* بترول أسيوط 3 / 1 _ 1 / 0

* اتحاد الشرطة 0 / 2 _ 2 / 2

– موسم 2009 / 2010

* المنصورة 2 / 2 _ 2 / 1

* الجونة 2 / 2 _ 1 / 2

* الإنتاج الحربى 2 / 1 _ 0 / 1

– موسم 2010 / 2011

* سموحه 3 / 2 _ 4 / 2

* مصر المقاصة 1 / 1 _ 0 / 0

* وادى دجلة 1 / 0 _ 1 / 2

– موسم 2013 / 2014

* القناه 2 / 1 _ 0 / 1

* تليفونات بنى سويف 3 / 1 _ 1 / 1

* المنيا 1 / 1 _ 2 / 3

* لم يواجه غزل المحلة والرجاء لأنهما كانا ضمن المجموعة الأولى

– موسم 2014 / 2015

* بيرامبيذ 2 / 1 _ 5 / 1

* ألعاب دمنهور 2 / 1 _ 2 / 0

* النصر 1 / 0 _ 0 / 0

– موسم 2015 / 2016

* الإنتاج الحربى 2 / 0 _ 0 / 3

* غزل المحلة 3 / 1 _ 2 / 2

* أسوان 1 / 1 _ 2 / 0

– موسم 2016 / 2017

* النصر للتعدين 1 / 1 _ 5 / 1

* الشرقية 1 / 0 _ 3 / 0

* طنطا 0 / 0 _ 1 / 0

– موسم 2017 / 2018

* بيرامبيذ 2 / 0 _ 1 / 1

* الرجاء 5 / 0 _ 0 / 0

* النصر 3 / 2 _ 2 / 0

– موسم 2018 / 2019

* نجوم المستقبل 1 / 1 – 3 / 2

* حرس الحدود 0 / 1 – 0 / 1

* الجونة 2 / 2 – 0 / 0

– موسم 2019 / 2020

* طنطا 0 / 0 – 3 / 1

* اف سى مصر 1 / 0 – 4 / 0

* أسوان 1 / 2 – 4 / 2





محمد وهبه تولى القيادة الفنية للإسماعيلى قبل مباراة الليلة خلال 154 يوما وذلك موسم 2012 / 2013 لعب 8 مباريات وفاز 4 وتعادل 1 وخسر 3 سجل لاعبيه 10 أهداف منى مرماه 7 أهداف كلين شيت 4 مباريات

*وهبة يتطلع لتصحيح الاوضاع ويوسف يفتش عن الفوز الثانى

ويقود الدراويش الليلة محمد وهبة المدرب العام بشكل مؤقت عقب الإطاحة بالبرازيلى هيرون ريكاردو من منصبه واعتذار طلعت يوسف عن تدريب الفريق ويتطلع وهبة لتصحيح الأوضاع بإنتصار يعيد الهدوء لقلعة الدراويش في المقابل شدد محمد يوسف المدير الفني للبنك الاهلى على لاعبيه ضرورة مواصلة قطار الانتصارات لاسيما أمام منافس قوى على ملعبه لتكون بمثابة رسالة لفرق الدوري أن البنك الاهلى قادر على مناطحة الكبار في موسمه الأول بدوري الأضواء والشهرة.

*التشكيل المتوقع للإسماعيلى أمام البنك الاهلى

ويبدو التشكيل المتوقع للإسماعيلى أمام البنك الاهلى مكون من :" محمد صبحى - محمود البدرى – مروان الصحراوى – محمد عمار – محمد بيومى - محمود دونجا – محمد عادل - محمد الشامى – ارى بابل – محمد صادق -شكرى نجيب".

*التشكيل المتوقع للبنك الاهلى أمام الاسماعيلى

ويبدو التشكيل المتوقع للبنك الاهلى أمام الاسماعيلى مكون من :"محمود الزنفلي-محمد مصطفى - محمد كوفي - أسامة إبراهيم - عاصم صلاح-محمود قاعود - محمد بسيوني، - معروف يوسف - حسام الصانع - أحمد علي - محمد مثناني".