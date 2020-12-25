شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عيد: الزمالك أهم من أى حد وتعويض مصطفى محمد "مش مستحيل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى أحمد عيد عبد الملك لاعب الزمالك السابق، أن تعويض رحيل مصطفى محمد مهاجم القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة، بعد إصرار اللاعب على الاحتراف، لن يكون مستحيلاً، وقال عبد الملك عبر حسابه الشخصى على تويتر: محدش يقدر يقلل او يتكلم علي مصطفي فنياً هو احسن فرود في مصر طبعاً و من احسن الفراودة داخل القارة هو حقه يطلع بس مش الوقت المناسب دلوقتي و ده رأيي و شكراً و خلينا نشوف الي جاي ووارد يقعد فمحدش يتسرع و يدوس عليه الزمالك طبعاً اهم من اي حد بس مصطفي تعويضه مش سهل لكن مش مستحيل.



احمد عيد

وكشف أحمد عيد عبد الملك، كواليس فشل جلسته الأخيرة مع مصطفى محمد مهاجم القلعة البيضاء، لإقناعه بالبقاء فى الزمالك حتى أولمبياد طوكيو ثم الاحتراف، قائلا عبر حسابه الشخصى على تويتر: "مصطفى محمد مصمم على الاحتراف اتكلمت معاه فى التمرين قبل ماتش بيراميدز أما روحت النادى، وهو مصمم على الاحتراف ومش عاوز يستنى لبعد الأولمبياد حتى، وقالى إن ممكن ما يجيلوش حاجة وقتها، قولتله إنه يروح فرقة من بداية الموسم أحسن من نص الموسم بس هو مصمم بردو إنه يحترف".