شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة رضا عبد العال لـ"الخليج 365": "مبيبطلشي رغي في التليفون وغاوى كشرى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رضا غاوى رأفت الهجان وضمير أبلة حكمت

لو اتجوز عليا مش هقعد على ذمته

بيعشق فاتن حمامة ووردة وبيكره الوز والرومى

معجبة زملكاوية طيرت عقلى

بنعشق الاسكندرية وقضينا شهر العسل فى فندق عادية

انا اللى بختار لبسه وبشترى عربياته

وفاة والده أصعب المواقف الحزينة فى حياتنا

"وراء كل رجل عظيم امرأة" مقولة تتجسد كل يوم فى ملاعب كرة القدم، فعادة ما نجد أغلب نجوم الكرة الأوروبية يحتفلون بالفوز مع زوجاتهم أو صديقاتهم، وكثيرا ما نجد زوجات وصديقات لاعبى كرة القدم يقفون فى الصفوف الأولى لتشجيعهم، وبالأخص فى المباريات المهمة، إلا أن نجوم الكرة المصرية اختاروا فرض هالة من السرية على زوجاتهم وعائلتهم خوفاً من القيل والقال.

إلا أن ”الخليج 365” نجح فى إختراق حاجز السرية على "النص الحلو" فى حياة مشاهير الكرة ليحاورهم كاشفاً الجانب الأخر فى حياة النجوم بعيداً عن الضغوط والمنافسات وصراعات الساحرة المستديرة.

ضيفة ”الخليج 365” هي عفاف دسوقى زوجة رضا عبد العال نجم الاهلى والزمالك ومنتخب مصر الأسبق .

*فى البداية كيف تعرفتى على كابتن رضا ؟

رضا ابن عمتى ، وكنا جيران فى نفس الوقت

*كيف نشأت قصة الحب بينكم ؟

من زمان فى العيلة كانوا بيقولوا رضا لعفاف وعفاف لرضا ، فمنذ لصغرنا مرتبطين ببعضنا .

*متى تمت الخطوبة ؟

عندما انتقل رضا لصفوف الزمالك .

*وماذا عن أسرتكم الصغيرة ؟

لدينا أحمد وهاجر توأم 26 عاماً ، ومحمود 19 سنة ومرام 12 سنة ، وبنتى الكبرى هاجز تزوجت وأنجبت لنا أول حفيد.

*انتى أهلاوية ولا زملكاوية ؟

الاول كنت أهلاوية ولما رضا انتقل للزمالك شجعت الزمالك عشانه ومع كل مكان بيروحوه بنتقل لتشجيعه ، وبدأت احب الكرة من خلاله كنت بسجل الماتشات بالفيديو عشان لما يرجع البيت يتفرج .

*هل تتذكرى مواقف صعبة أثناء فترة اللعب ؟

مواقف الاصابة كنت بموت من القلق ومكنش فيه موبايلات عشان اطمن عليه كان لازم استنى لما يرجع البيت .

*ماهى الاكلة التى يعشقها ؟

بيموت فى الكشرى والكفتة

*وماذا يكره ؟

الرومى والوز لايأكله مطلقاً .

*وماذا عن أصعب خناقة مع كابتن رضا ؟

احنا عالطول ناقر ونقير بسبب المعجبات ، لكن مفيش خلافات بينا فى حاجة تانية غير المعجبات .

*احكيلى عن موقف صعب بسبب معجبة ؟

لما كان لاعب فى الزمالك كانت هناك فتاة تكلمنى فى التليفون وتطلب الحضور للبيت وتناول الغداء ومشاهدة المباراة معى للتعرف عليا بسبب إعجابها بزوجى وهنا اتجننت واتصلت بيه وقولتله ينفع كدا قالى لو جت متفتحيش الباب وطنشيها .

*وماذا عن اغرب المواقف مع المعجبات فى الشارع ؟

معجبة كلمته وقالتله عايزة اشوفك وجه حكالى أنه راح يقابلها لاقاها وحشة فمشى وطار بالعربية .

*وماذا فعلتى ؟

ضحكت ، كويس أنه صريح وبيحكيلى ومتأكدة أنه مش هيعمل حاجة غلط .

*بتتضايقى لما الناس توقفه وتتصور معاه فى الشارع ؟

لأ خالص حب الناس نعمة ورضا يستاهل كل الحب اللى بنشوفوه فى الشارع من الشباب والاطفال والسيدات .

*ما أغلى هدية جبهالك كابتن رضا ؟

سلسلة ذهب عليه اسمه واسمى موجودة عندى من سنين وبحبها جدا.

*ماهى الهواية التى تخطف اهتمامكم بعيداً عن الكرة ؟

رضا بيعشق مشاهدة المسلسلات وأهمها رأفت الهجان وضمير أبلة حكمت وأنا بقيت زيه من كتر ماهو بيشغلها باستمرار فى البيت .

*من هى الممثلة التى يعشقها كابتن رضا ؟

فاتن حمامة .

*وماذا عن المطربين ؟

وردة وعبد الحليم حافظ .

*وماهى الأماكن المفضلة عند السفر ؟

الاسكندرية .

*أين قضيتى شهر العسل ؟

فى الاسكندرية بشاطىء عايدة بعشقهم .

*أكثر حاجة بتعصبك من كابتن رضا ؟

الرغى فى التليفون 24 ساعة .

*بتتضايقى من الهجوم على رضا عبد العال على السويشال ميديا فى بعض المواقف ؟

كنت بضايق فى الاول ولكن دلوقتى عادى ، خاصة أن الكل تأكد أن أراء رضا صح ، لما بنقعد نتفرج معاه على ماتش كل كلمة بيقولها بتحصل .

*هل ذهبتى للاستاد قبل كدا ؟

روحت مباراة للزمالك وتمرين أيضاً ولكن من سنين .

*لو كابتن رضا مش لاعب كرة ماذا كنت تتمنى أن يكون ؟

رضا مينفعش يكون غير لاعب كرة هو معجون بحب الكرة ولا يطيق الابتعاد عنها .

*هل يعانى رضا عبد العال من فوبيا معينة ؟

فوبيا الطائرات بيخاف منها جدا.

*شوفتى دموع كابتن رضا ؟

مرتين حينما رحل والده بشكل مفاجىء انهار تماماً تلقى الخبر وهو عائد من المانيا ولم يكن والده يعانى من أى أمراض ومات وهو عائد من عمله فى الاتوبيس، وأيضاً موقف كان صعب حينما لم ينجح مع طنطا فى الصعود بالمباراة الأخيرة .

*ماهى مواصفات كابتن رضا ؟

بره زى جوه ، صريح وحنين وكريم وبيحب بيته وولاده فوق ما أى حد يتخيل .

*بتختارى لكابتن رضا لبسه ؟

انا اللى بختار وبشترى هو مش بيحب ينزل يشترى حاجة ، مش بس الهدوم كمان العربية انا اللى اشتريتها وخلصت ورقها وهو كان مسافر .

*ماذا عن أحلامك لرضا عبد العال ؟

بحلم يكون رضا عبد العال مدرب منتخب مصر .

*لو كابتن رضا اتجوز عليكى هتعملى ايه ؟

ضاحكة : "وحياة دينى ميعملهاش بس لو عملها هتمناله الخير بس مش هقعد على ذمته "

*هل لديكى صداقات فى الوسط الكروى ؟

كنت زمان بستقبل كابتن خالد جلال وكابتن عصام مرعى وزوجاتهم فى بيتى وكنا بنتكلم تليفونياً .