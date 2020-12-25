شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحذر لاعبيه من التجمعات ويُهدد بالعقوبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب مسئولو النادي الأهلي من لاعبي الفريق الابتعاد عن أية تجمعات خلال الفترة الحالية حفاظاً عليهم من فيروس كورونا الذي اجتاحت الموجة الثانية منه العالم كله خلال الأيام الماضية.

ويعاني الأهلي حالياً من غياب ثلاثي الفريق محمد مجدي قفشة وعمرو السولية ورامي ربيعة بسبب إصابتهم بكورونا ونفس الحال بالنسبة للجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني الذي يتم حجزه حالياً بإحدى المستشفيات للإصابة بفيروس كورونا.

وطالب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي لاعبي الفريق بالالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية وعدم التواجد في أية تجمعات حرصًا على سلامتهم جراء كورونا .

وهدد سيد عبد الحفيظ بتوقيع عقوبات ضد أي لاعب لا يلتزم بالتعليمات لأن الفريق سيدفع الثمن في النهاية حال إستهتار أي لاعب ومخالفته اللوائح والتعليمات والتواجد في التجمعات.

ويبدأ الأهلي غداً السبت الإستعداد لمباراة الإتحاد السكندري بعدما عاد الفريق من النيجر فجر أمس عقب الفوز على سونيديب عصر الأربعاء بهدف نظيف في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا حيث حصل الفريق على راحة من التدريبات 48 ساعة.