شكرا لقرائتكم خبر عن محمود تريزيجيه مهنئا الخليج 365 بجائزة الصحافة الذكية: جريدتى المفضلة ..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم المصري محمود حسن تريزيجيه لاعب استون فيلا الانجليزي ومنتخب مصر على تهنئة جريدة ”الخليج 365” على التتويج بجائزة دبى للصحافة الذكية، قائلا: "ألف مليون ومزيد من التفوق والنجاح وابارك لليوم للكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلسى إدارة وتحرير الخليج 365 وكل أصدقائى فى الخليج 365، بالتوفيق فيما هو قادم ومبروك على جائزة دبى للصحافة العربية ومزيد من النجاح والتفوق".

موقع ”الخليج 365”، بجائرة الصحافة الذكية ضمن جائزة الصحافة العربية، من نادى دبى للصحافة، وذلك بعد منافسة مع صحيفتين إماراتيتين بارزتين، حيث تمنح الجائزة لأكثر المؤسسات تطورا على صعيد التقنية وآليات عمل صالات الأخبار، وإنتاج المحتوى على مستوى الوطن العربى، وهو ما رأته مؤسسة نادى دبى للصحافة متوفرا فى مؤسسة الخليج 365‪.

جائزة الصحافة العربية، جائزة سنوية أطلقها نادى دبى للصحافة هدفها تقدم الصحافة العربية وتشجيع الصحفيين العرب على الإبداع، وقد أسست فى نوفمبر 1999 بمبادرة من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وانطلقت أول دورة للجائزة فى 2001، وقد أسند مشروع نظام الجائزة الأساسى، الذى وضعه نادى دبى للصحافة، إدارة الجائزة إلى مجلس مستقل يتألف من أعضاء فى اتحاد الصحفيين العرب وشخصيات إعلامية عربية، ويترأس المجلس رئيس اتحاد الصحفيين العرب، وتتولى أمانة عامة مقرها نادى دبى للصحافة الإدارة التنفيذية للجائزة.