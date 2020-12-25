شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون ينهى استعداداته لمواجهة الإنتاج الحربى بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختتم فريق الكرة الأول بنادى المقاولون العرب، استعداداته اليوم الجمعة، على الملعب الفرعى بالجبل الأخضر، لمواجهة الانتاج الحربى غداً السبت، فى المباراة التى تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى العام، والتى يستضيفها استاد السلام، ومن المقرر أن يواجه المقاولون فريق الإنتاج بنفس القائمة التى خاض بها مباراة النجم الساحلى بالكونفدرالية، نظراً لإصابات كورونا التى ضربت عدداً من اللاعبين الأساسيين.

وكان المقاولون قد أعلن عن 9 حالات مصابة بكورونا بعد المسحة التى خضع لها الفريق قبل مواجهة النجم الساحلى فى ذهاب دور الـ32 ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية والتى انتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين.

وفى سياق متصل علق علاء عبد الغنى مدرب المقاولون على قرار اللجنة الثلاثية التى تدير اتحاد الكرة بفتح باب القيد من 1 يناير 2021 إلى 31 يناير 2021، مع إضافة خمسة لاعبين لكل ناد فى قائمة الفريق الأول لتصبح القائمة 35 لاعبا بدلا من 30 فقط، مع فتح باب الإعارات لمواجهة الظروف الاستثنائية بتفشى فيروس كورونا، والاكتفاء بدور واحد فقط لمسابقات الناشئين والبراعم باستثناء بطولات الجمهورية.

وقال عبد الغنى، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، ضم 5 لاعبين جدد يحتاج لموارد أكبر، وفى نفس الوقت لدينا الكثير من الصفقات الجديدة لم تشارك حتى الآن مع الفريق، هذا القرار يخدم الأهلى والزمالك أكثر من باقى الأندية، لأنهما يشاركان فى الكثير من البطولات لكنه لا يخدم باقى الفرق.

وواصل عبد الغنى: الأمر صعب لدينا 30 لاعبا مميزا ولم نفكر فى صفقات جديدة، ونفكر فى منح فرصة للناشئين لدينا مجموعة مميزة، وهذا القرار يقتل فرصة الناشئين.