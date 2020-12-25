الأهلي يكشف لمصراوي مستجدات حالة موسيماني والثلاثي المصاب بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أعلن الدكتور محمد شوقي، رئيس اللجنة الطبية بالأهلي، خضوع ثلاثي الفريق المصاب بفيروس كورونا مع المدير الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني لمسحة طبية صباح اليوم الجمعة.

وقال شوقي، في تصريحات نقلها مراسل الخليج 365: "عمرو السولية ومحمد مجدي أفشة ورامي ربيعة خضعوا لمسحة طبية جديدة بعد إصابتهم بفيروس كورونا المستجد يوم السبت الماضي".

وأضاف: "نتيجة المسحة الطبية ستظهر غدًا السبت، ونتمنى أن تكون سلبية حتي يتمكن اللاعبون من المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق خلال الفترة المقبلة".

وعن مستجدات حالة موسيماني الذي يخضع لعزل حاليا بأحد المستشفيات، أكد شوقي: "موسيماني أجرى هو الآخر مسحة جديدة، وقد تظهر مساء اليوم الجمعة أو صباح غد السبت".

وكانت آخر مسحة أجراها موسيماني جاءت نتيجتها إيجابية.

وغاب السولية وأفشة وربيعة عن رحلة الأهلي إلى النيجر في مواجهة سونيديب التي غاب عنها موسيماني أيضا، ليخضع الرباعي للعلاج وفقا للبروتوكول الطبي الخاص بوزارة الصحة.

وعلى ضوء نتيجة المسحة التي خضع لها كل من موسيماني والسولية وأفشة وربيعة صباح اليوم الجمعة، سيتحدد موعد عودتهم إلى تدريبات الفريق والتواجد في المباريات الرسمية.

وكانت بعثة الأهلي قد عادت إلى القاهرة فجر أمس الخميس بعد رحلة استغرقت ما يقرب من خمس ساعات ونصف.

ويستعد الأهلي حاليا لمواجهة الاتحاد السكندري يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

يُذكر أن الأهلي فاز على سونيديب يوم الأربعاء بهدف نظيف سجله اللاعب المالي أليو ديانج، في المباراة التي أقيمت بالعاصمة نيامي في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.