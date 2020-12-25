رغم عدم إقالته رسميا.. مبابي يودع مدرب باريس سان جيرمان

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

تقدم المهاجم الفرنسي كيليان مبابي بالشكر لتوماس توخيل المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي على العمل الذي قدمه مع الفريق، وذلك رغم أن النادي لم يعلن بعد عن رحيل توخيل عن منصبه.

وقال مبابي عبر حسابه بتطبيق "إنستجرام": "للأسف هذا هو قانون كرة القدم. لكن لن ينسى أحد فترة عملك هنا. لقد كتبت فصلا لطيفا في تاريخ النادي، شكرا لك أيها المدرب."

وجاء ذلك بعد أن ذكرت تقارير إخبارية في فرنسا وألمانيا أن توخيل جرى إبلاغه من قبل مسؤولي النادي عقب المباراة التي فاز بها سان جيرمان على ستراسبورج 4 / صفر أمس الأول الأربعاء، بأنه سيرحل عن تدريب الفريق، وذلك قبل ستة أشهر من نهاية عقده.

وتردد أن ماوريتسيو بوتشيتينو المدرب السابق لتوتنهام الإنجليزي، والذي لعب لفريق باريس سان جيرمان بين عامي 2001 و2003، سيحل مكانه.

وتولى توخيل /47 عاما/ تدريب باريس سان جيرمان في عام 2018 وقاده للتتويج بلقب الدوري الفرنسي مرتين ولقب كاس فرنسا 2020 وكذلك لقب كأس الرابطة الفرنسية.

كذلك قاد توخيل الفريق للوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى، وذلك في الموسم الماضي، قبل أن يخسر أمام بايرن ميونخ الألماني صفر / 1 في المباراة النهائية في أغسطس الماضي.

ويحتل باريس سان جيرمان حاليا المركز الثالث في الدوري الفرنسي بفارق نقطة واحدة خلف ليل وليون، كما تأهل إلى دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا، وسيلتقي خلاله برشلونة الإسباني.