مانشستر سيتي يعلن إصابة لاعبَيه بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن مانشستر سيتي الإنجليزي إصابة كل من المهاجم البرازيلي جابرييل جيسوس والظهير الإنجليزي كايل ووكر ثنائي الفريق بفيروس كورونا "كوفيد-19".

وقال السيتي في بيان رسمي نشره ظهر اليوم الجمعة: "تأكد إصابة جابرييل جيسوس وكايل ووكر واثنين من الموظفين في النادي بفيروس COVID-19".

وأضاف: "سيخضع جميع الأفراد الأربعة حاليا للعزل الذاتي وفقًا لبروتوكول الدوري الإنجليزي الممتاز وحكومة المملكة المتحدة بشأن الحجر الصحي".

وأتم مانشستر سيتي بيانه قائلا: "يتمنى كل فرد في النادي لزملائنا الشفاء العاجل خلال فترة أعياد الميلاد، قبل عودتهم إلى العمل والتدريب والمنافسة".

يُذكر أن مانشستر سيتي يستعد حاليا لمواجهة نيوكاسل يونايتد غدا السبت على ملعب "الاتحاد" ضمن منافسات الأسبوع الـ15 للدوري الإنجليزي الممتاز.