تحول مسحة لاعب واحد في منتخب الشباب من إيجابية إلى سلبية

تحولت مسحة لاعب واحد فقط في منتخب الشباب من إيجابية إلى سلبية ليغادر فندق عزل الفريق القومي.

وبحسب مصدر في اتحاد الكرة تحولت مسحة محمد مغربي لاعب الأهلي من إيجابية إلى سلبية فيما استمرت إيجابية مسحة باقي اللاعبين.

قررت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس أحمد مجاهد تشكيل لجنة تقصي حقائق لبيان الأسباب والملابسات التي أدت لعدم مشاركة المنتخب الوطني للشباب على الوجه الأمثل في تصفيات شمال أفريقيا، على أن تتشكل لجنة تقصي الحقائق على النحو الآتي:

حسين حلمي المستشار القانوني للاتحاد عن الناحية القانونية والدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد عن الناحية الطبية والدكتور علاء عبدالعزيز عن الناحية الفنية والدكتور مصطفى عزام مقررا للجنة، وللجنة الاستعانة بمن تراه لإنجاز مهمتها.

والجدير بالذكر منتخب الشباب انسحب من تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس الأمم التي كان مقررا لها العام المقبل في موريتانيا، بعدما تفشى فيروس كورونا في صفوف اللاعبين.

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس أحمد مجاهد الانتهاء من ملف تشكيل منتخبي

الشباب والناشئين القادمين مواليد 2003 و2006 في أسرع وقت ممكن وذلك بعد قرار الفيفا بإلغاء كأس العالم للشباب مواليد 2001 الذي كان مقررا اقامته في أندونيسيا عام 2021 مع اسناد تنظيم كأس العالم للشباب مواليد 2003 لأندونيسيا أيضا عام 2023، كما أسند الفيفا تنظيم كأس العالم للناشئين مواليد 2006 عام 2023 لبيرو مع الغاء كأس العالم للناشئين هناك العام المقبل.وكانت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم قد قررت في اجتماعها الأول برئاسة المهندس أحمد مجاهد يوم الثلاثاء الماضي تشكيل منتخبي الشباب والناشئين مواليد 2003 و 2006 وإرجاء اختيار اعضاء الجهازين الفنيين للفريقين للاجتماع المقبل بعد دراسة السير الذاتية للمرشحين.