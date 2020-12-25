سيراميكا كليوباترا يخضع لرابيد تيست قبل مواجهة بيراميدز

خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، لكشف "رابيد تيست" قبل السفر إلى السويس والدخول في معسكر مغلق بأحد الفنادق الخاصة هناك، استعدادا لخوض مباراة بيراميدز المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.
يأتي ذلك وفقًا للإجراءات الاحترازية التي أقرتها اللجنة الطبيةبالاتحاد المصري لكرة القدم، والتي تلزم الأندية بإجراء رابيد تيست للكشف المبكر عن الحالات المصابة بفيروس كورونا، قبل أي مباراة في الدوري الممتاز ب 48 ساعة.
ويستعد سيراميكا كليوباترا لمواجهة قوية أمامبيراميدز في السابعة والنصف مساء بعد غد الأحد، على ملعب استاد السويس الجديد، بالجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.
وحقق فريق سيراميكا كليوباترا الفوز في أول جولتين بمسابقة الدوري الممتاز، الأولى على حساب الإنتاج الحربي بهدفي شريف دابو ومحمود نبيل، والثانية على حساب البنك الأهلي 3-1 من توقيع شادي حسين هدفين وشريف دابو هدف.
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