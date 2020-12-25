الطيب وبواليا يقودان هجوم الجونة أمام أسوان

أعلن رضا شحاتة المدير الفني لفريق الجونة، تشكيل فريقه لمباراة أسوان المقرر إقامتها بعد قليل على ستاد الشرطة بالعباسية، في إطار منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز. ودفع رضا شحاتة بكريم الطيب في خط الهجوم بجوار الثنائي والتر بواليا وإسلام رشدي. في خط الهجوم بجوار الثنائي والتر بواليا وإسلام رشدي. وجاء تشكيل الجونة كالتالي: حراسة المرمى: إسلام طارق خط الدفاع: جوناثان نجويم ـ محمود الجزار ـ لؤي وائل ـ محمد يكن ـ محمد يكن خط الوسط: نور السيد ـ سيرجي أكا خط الوسط الهجومي: إسلام عبد النعيم ـ كريم الطيب ـ إسلام الطيب المهاجم: والتر بواليا. ويمتلك نادي الجونة أربع نقاط، بعدما خاض ثلاث مباريات بمسابقة الدوري العام، حيث فاز في مباراة وتعادل في واحدة وخسر في أخرى.

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