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22 لاعبا في قائمة المقاصة استعدادًا لمباراة المصري

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اختار إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة بنادي المقاصة 22 لاعبا للدخول في معسكر مغلق اليوم بأحد فنادق مدينة الإسكندرية، استعدادا لمباراة المصري المقرر إقامتها في السابعة والنصف مساء غد السبت باستاد برج العرب،

ضمن منافسات الجولة الرابعة للدوري.

وضمت القائمة كلًا من: محمود حمدي ومحمد كوكو وبلتاجي سمير وأحمد مودي وأسامة العزب ومحمد دسوقي وأحمد متعب وأحمد صبيحة ورجب عمران

وصلاح عاشور وعلي محمد ومصطفى شبيطة وهشام محمد وعماد فتحي وباولن فوافي وشميلس بيكلي وخالد أوتشو وعبد الله مجدي ومروان حمدي وزياد أشرف ومحمد عادل "أمو" وأحمد عادل "".

ويخوض فريق المقاصة مساء اليوم مرانه الختامي استعدادا لمباراة المصري على ملعب فندق إقامة الفريق بالإسكندرية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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