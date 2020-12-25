زي النهاردة من 10 سنوات.. محمد صلاح يسجل هدفًا رائعًا مع المقاولون في شباك الأهلي

في مثل هذا اليوم من عشر سنوات، سجل النجم المصري محمد صلاح ولاعب ليفربول الحالي، هدفًا في مرمي الأهلي مع ناديه السابق المقاولون العرب، وذلك في عام 2010، في لقاء الفريقين ضمن منافسات بطولة الدورى المصرى الممتاز.

انتهت المباراة بالتعادل السلبي بهدف لنظيره بين الأهلى والمقاولون العرب جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدورى المصرى لهذا العام، سجل محمد صلاح أول أهدافه الرسمية في مسيرته الكروية في شباك الأحمر، أحد عمالقة الكرة الأفريقية والعربية، ليسجل احتفالا بالهدف ثم

يخرج لسانه في احتفال أصبح مشهورًا به في الوقت الحالي، في النهاية اللقاء انتهى بهدف تعادل قاتل للأهلي سجله أحمد شكري.

هدف محمد صلاح في مرمي الأهلى:-

جاء الهدف بعد أن أرسل عبدالآله جلال مدافع الأصفر والأسود كرة طويلة من قبل منتصف الملعب لـ محمد صلاح الذي ركض من وراء مدافعي الأهلي الذين حاولوا إيقاع اللاعب في مصيدة التسلل التي هرب منها، لينطلق نحو منطقة الـ18 للأهلي مستغلا سرعته

ليسدد الكرة بيسراه في منتصف المرمى قوية، لم يتعامل معها الحارس محمد أبو السعود بشكل جيد لتجد طريقها في المرمى، معلنا عن تقدم فريقه بالهدف الأول.

مسيرة محمد صلاح الاحترافية:-

ومن بعده سطع نجم محمد صلاح لـيصبح تحت دائرة اهتمام الكثيرين، داخل مصر وخارجها، ولكن فضل اللاعب اللجوء لعالم الاحتراف، ليبدأ مسيرته مع بازل السويسرى، ثم انتقل بعد ذلك إلي تشيلسى، وبعده إلي فيرونتينا الإيطالي ثم إلي روما، وانتهي به المطاف مع ليفربول، الذي حقق معه أرقام قياسية لم يحققها أي لاعب من قبل في تاريخ الريدز، والآن يصنف لاعبنا الدولى من أهم لاعبي العالم، بل ويشارك في مسابقات ومنافسات مع أفضل لاعبي العالم.