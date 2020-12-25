مانشستر سيتي يعلن إصابة ثنائي الفريق بفيروس كورونا

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، إصابة ثنائي الفريق كاييل ووكر وجابرييل خيسوس بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
وقال السيتي في بيان رسمي نشره ظهر اليوم الجمعة: "تأكد إصابة جابرييل جيسوس وكايل ووكر واثنينمن الموظفين في النادي بفيروس COVID-19".
وأضاف: "سيخضع جميع الأفراد الأربعة حاليا للعزل الذاتي وفقًا لبروتوكول الدوري الإنجليزي الممتاز وحكومة المملكة المتحدة بشأن الحجر الصحي".
وأتم مانشستر سيتي بيانه قائلا: "يتمنى كل فرد في النادي لزملائنا الشفاء العاجل خلال فترة أعياد الميلاد، قبل عودتهم إلى العمل والتدريب والمنافسة".
ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة نيوكاسل يونايتد، غدًا السبت على ملعب الاتحاد، في إطار منافسات الأسبوع الخامس عشر، من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.
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