عيد عبدالملك: مصطفى محمد عاوز يحترف في يناير مش بعد الأولمبياد

أكد أحمد عيد عبد الملك لاعب الزمالك والمنتخب الوطني السابق، بأن مصطفى محمد مهاجم الأبيض مصمم على الإحتراف بالوقت الحالي، ويرغب بالرحيل في الانتقالات الشتوية المقبلة، وليس بالصيف المقبل.

أضاف عبد الملك عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر":" مصطفى محمد مصمم على الاحتراف اتكلمت معاه في التمرين قبل ماتش بيراميدز".

وأضاف نجم الزمالك السابق:" أما

روحت النادي وهو مصمم على الاحتراف ومش عاوز يستنى لبعد الأولمبياد حتى، وقالي أنه ممكن ما يجيلوش حاجة وقتها، قولتله أنه يروح فرقة من بداية الموسم أحسن من نص الموسم بس هو مصمم بردو أنه يحترف".