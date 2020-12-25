رحيل توخيل يعطل انتقال مبابي إلى ريال مدريد

ذكرت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، أن رحيل توماس توخيل من تدريب باريس سان جيرمان الفرنسي، ستعيق انتقال كيليان مبابي لاعب بي إس جي إلى ريال مدريد.

وأوضحت صحيفة "اَس" الإسبانية، أن رحيل توخيل سيعطي فرصة لمسئولي فريق باريس سان جيرمان لتجديد عقد مبابي مع الفريق، نظرًا لأنه كانت

علاقته غير طيبة بالمدرب الألماني.

وكشف التقرير، أن علاقة توخيل بالثنائي نيمار ومبابي مطضربة للغاية ورحيل المدرب الألماني عن القيادة الفنية لباريس سان جيرمان سيمنح مسئولي الفريق الفرنسي فرصة كبيرة لتجديد عقدهما.

وأشار التقرير إلى أن جزء من تعقيد

صفقة مبابي هو تعيين ماوريسيو بوكيتينو، المدرب الأرجنتيني الذي كان يعتبره فلورنتينو بيريز رئيس النادي الإسباني خليفة زين الدين زيدان.

وأكد التقرير أن رحيل توخيل عن باريس سان جيرمان، يعد تنازلا من مسئولي النادي الفرنسي لبقاء مبابي في صفوف الفريق.

و كانت قد قالت تقارير في السابق إن ليوناردو المدير الرياضي لسان جيرمان عقد أكثر من اجتماع طارئ مع الثنائي لتهدئة الأجواء بينهما.