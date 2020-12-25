صحيفة بريطانية تكشف سر اختيار صلاح ضمن التشكيل المثالي للبريميرليج

أعلنت صحيفة ميرور البريطانية التشكيل المثالي للدوري الإنجليزي لعام 2020، حيث قاد الفرعون المصري محمد صلاح هداف فريق ليفربول والدوري الإنجليزي التشكيل المثالي للبريميرليج.

وقالت الصحيفة أن سبب اختيارها لمحمد صلاح أنها رأت فيه اللاعب الذي نادرًا ما يجمع بين لعب كرة القدم بهذه الموهبة الرائعة والسعادة البالغة طوال الوقت موضحة أن محمد صلاح يلعب كرة القدم

بابتسامة على وجهه ولماذا لا طالما يستطيع أن يفعل ما بوسعه.

وأضافت الصحيفة أن محمد صلاح هو أفضل لاعب على الإطلاق جاء من خارج البريميرليج ليعبر عن نفسه بقوة في الدوري الإنجليزي.

وضم هجوم التشكيل المثالي للدوري الإنجليزي في عام 2020 محمد صلاح، والكروي الجنوبي هيونج

مين سون نجم فريق توتنهام، وجيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي.ويأتي التشكيل المثالي للدوري الإنجليزي موسم 2020 على النحو التالي:

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز (أستون فيلا) خط الدفاع: ريس جيمس (تشيلسي) – فيرجيل فان ديك (ليفربول) – كونور كوادي (ولفرهامبتون) – أندي روبرتسون (ليفربول).

خط الوسط: برونو فرنانديز (مانشستر يونايتد) – جاك جيريليش (أستون فيلا) – كيفن دي بروين (مانشستر سيتي).

خط الهجوم: محمد صلاح (ليفربول) – جيمي فاردي (ليستر سيتي) – هيونج مين سون (توتنهام).